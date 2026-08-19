La Policía Nacional detiene en Almería al patrón de una patera que trasladó a nueve migrantes desde Argelia previo pago de 3.500 euros por persona

Segundo patrón de patera detenido por la UCRIF en apenas diez días

La travesía se prolongó durante aproximadamente once horas en una embarcación rígida de apenas 4,5 metros de eslora y equipada con un motor de 40 CV

El arrestado se encargaba del pilotaje, de mantener el rumbo mediante una brújula y del repostaje de la embarcación durante la navegación

Es el segundo patrón de patera detenido por la UCRIF de Almería en apenas diez días; el detenido ha ingresado en prisión por orden judicial

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un ciudadano argelino como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras ser identificado como el patrón de una embarcación utilizada para trasladar irregularmente desde Argelia hasta las costas españolas a nueve migrantes, quienes habrían abonado 3.500 euros cada uno por realizar la travesía.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, especializados en la investigación de las redes dedicadas a favorecer la inmigración irregular y, especialmente, aquellas que utilizan embarcaciones precarias para introducir personas clandestinamente en territorio español.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 11 de agosto, cuando Salvamento Marítimo localizó en alta mar una embarcación en la que viajaban nueve personas, todas ellas mayores de edad y aparentemente en buen estado de salud.

Tras su rescate, los ocupantes fueron trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Puerto de Almería, donde recibieron asistencia de Cruz Roja y posteriormente quedaron a disposición de funcionarios de la Policía Nacional para la realización de las correspondientes actuaciones en materia de extranjería.

Once horas de navegación desde Argelia

Las gestiones practicadas por los investigadores de UCRIF permitieron reconstruir las circunstancias en las que se habría desarrollado el viaje e identificar al hombre que presuntamente ejercía como patrón de la embarcación.

La investigación determinó que la travesía había tenido una duración aproximada de once horas y que el ahora detenido habría asumido las funciones esenciales para hacer posible el desplazamiento, encargándose del pilotaje, de mantener el rumbo con ayuda de una brújula y de realizar el repostaje durante la navegación.

Según las averiguaciones policiales, cada uno de los migrantes habría abonado 3.500 euros para realizar el trayecto desde Argelia hasta España, situándose así el importe conjunto satisfecho por los nueve ocupantes en 31.500 euros.

La embarcación empleada era rígida, de aproximadamente 4,5 metros de eslora y 1,5 metros de manga, equipada con un motor de 40 CV. Sus características y potencia resultaban especialmente limitadas para el número de personas que viajaban a bordo y para una navegación de estas características en mar abierto.

Como resultado de las investigaciones, los agentes procedieron el día 12 de agosto a la detención del presunto patrón en Almería.

Segundo patrón detenido en diez días

Esta intervención se produce apenas unos días después de otra actuación desarrollada por el mismo Grupo UCRIF. El pasado 3 de agosto, los agentes detuvieron al presunto patrón de otra patera interceptada con diez personas a bordo.

En aquella ocasión, las investigaciones determinaron que algunos de sus ocupantes habían llegado a pagar hasta 10.000 euros por persona para realizar la travesía, desarrollada igualmente en condiciones que suponían un riesgo para la seguridad de quienes viajaban a bordo.

Las dos actuaciones realizadas en apenas diez días ponen de manifiesto la actividad investigadora desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Almería frente a las redes que obtienen importantes beneficios económicos mediante la organización de travesías clandestinas desde el norte de África.

El detenido en la última actuación fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, Plaza número 4, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

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