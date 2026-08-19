La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo de cableado de cobre en  Fines y Olula del Río

La investigación, enmarcada en el Plan Nacional contra el Robo de Cobre, permite esclarecer dos robos con fuerza y un delito de hurto

Los robos provocaron cortes en el alumbrado público y en el servicio de internet y ocasionaron daños y perjuicios valorados en unos 13.000euros

La Guardia Civil de la Comandancia de Almeríaha detenido a tres personas e investigado a otras tres, como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de hurto relacionados con la sustracción de cableado de cobre en las localidades almerienses de Fines y Olula del Río.

La investigación se inició a raíz de las denuncias formuladas por los ayuntamientos de Fines y Olula del Río y por una empresa dedicada al suministro de red wifi, después de que se produjeran cortes del servicio de internet y se localizaran numerosos tramos de cableado de alumbrado público sustraídos en diferentes puntos de ambas localidades.

Los agentes comprobaron que el cableado sustraído había afectado tanto a la red de alumbrado público como a la infraestructura de fibra óptica, utilizada para proporcionar el servicio de internet. Además, el corte de la instalación dejó temporalmente fuera de servicio el sistema de cámaras de seguridad instalado en ambas localidades.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores determinaron que los autores accedían a las cajas de luz de las farolas y a las arquetas para cortar y sustraer el cableado, provocando la interrupción del suministro eléctrico y de los servicios de telecomunicaciones.

El estudio de las circunstancias de los hechos y las diferentes gestiones realizadas durante la investigación permitieron determinar el modus operandi utilizado, establecer la identidad de los presuntos autores y proceder a su localización.

La Guardia Civil determinó que los implicados, residentes en la comarca del Almanzora y conocedores de la zona, actuaban sobre las instalaciones de alumbrado para acceder al cableado y proceder a su sustracción.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas y a la investigación de otras tres por su presunta participación en los hechos y fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena. PLAZA Nº1

El valor de los efectos sustraídos y de los daños ocasionados asciende aproximadamente a 13.000euros.

La actuación se encuentra enmarcada en el Plan Nacional contra el Robo de Cobre, dentro de las actuaciones de prevención e investigación desarrolladas por la Guardia Civil para combatir la sustracción de cableado y proteger infraestructuras y servicios esenciales.

El robo de cableado puede poner en riesgo la seguridad de las personas

La Guardia Civil recuerda que la sustracción de cableado, además del perjuicio económico que ocasiona, puede generar situaciones de riesgo para la seguridad de las personas, especialmente cuando se manipulan instalaciones eléctricas.

La colaboración ciudadana es fundamental para detectar este tipo de actividades. Cualquier información puede comunicarse inmediatamente a la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

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