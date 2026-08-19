La Batalla de Flores de Almería batirá récord de participación y rendirá homenaje a la Virgen del Mar con una carroza dedicada a la Patrona

La concejala Paola Laynez afirma que “se repartirán 30.000 claveles, y habrá 14 carrozas, 4 pasacalles y 11 agrupaciones folclóricas”

Se ha creado una nueva carroza inspirada en una vidriera lateral del Santuario de la Virgen del Mar, obra del pintor indaliano Luis Cañadas

Las tradiciones también se visualizarán el lunes, día 24, con ‘Almería baila en Feria’ y el miércoles, día 26, con baile del Fandanguillo y Gala de Indumentaria y Folclore Almeriense

“La Batalla de Flores batirá récord de participación, de elementos, de color, de música y, sobre todo, de ilusión”. Con estas palabras, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha querido resaltar, en rueda de prensa, el esfuerzo y cariño que el Ayuntamiento ha puesto en esta cabalgata, uno de los momentos más especiales de la Feria de Almería. “Hemos querido diseñar un desfile espectacular, que refuerza las tradiciones y muy participativo, con personajes que forman parte del imaginario infantil y de nuestra identidad como ciudad, con música, con grandes figuras, con flores y con muchos motivos para mirar, sorprenderse y disfrutar”, añade.

Esta frase se corrobora con los números: “Este año contaremos con cerca de 750 participantes, lo que nos da una idea de la dimensión que ha adquirido la Batalla de Flores, y el desfile estará compuesto por 14 carrozas (dos más que el año pasado), 4 pasacalles (dos más que el año pasado), 11 grupos folclóricos, los Gigantes y Cabezudos, una charanga y la Banda Municipal de Música. Y se repartirán 30.000 claveles, casi 2.000 unidades más que en 2025”.

Las novedades se centran principalmente en poner en valor las tradiciones de la ciudad, y dentro de las mismas Paola Laynez asegura que brillará con luz propia una carroza. “La gran novedad es la carroza creada para rendir homenaje a la Virgen del Mar, en el 75ª aniversario de su coronación. La carroza está inspirada en una vidriera lateral del templo, obra de Luis Cañadas, pintor del Movimiento Indaliano. Estamos muy ilusionados y hemos cuidado hasta el último detalle”.

Junto a la Batalla de Flores, Paola Laynez ha destacado dos momentos donde las tradiciones se visualizarán especialmente en la Feria de Almería. “Antes de que comience la Batalla de Flores tendremos otra propuesta para poner nuestras tradiciones en el centro de la Feria: A las 18:00 h, en el Paseo de Almería, junto a Puerta Purchena, celebraremos ‘Almería Baila en Feria por Sevillanas’, una invitación abierta a todas aquellas personas que quieran participar vestidas con el traje folclórico y compartir el baile”.

Y el miércoles, 26 de agosto, a partir de las 12:00 horas, 53 parejas bailarán a la vez el Fandanguillo de Almería, en la Puerta de Purchena, seguido de una exposición en vivo de la indumentaria y bailes almerienses. Ese mismo día, a las 21:00 h. se celebrará, en la Plaza de la Constitución, la gala del X Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense.

Más claveles, carrozas, pasacalles y música

La Batalla de Flores, como su nombre indica, tiene como elemento protagonista, a los claveles, que destacarán por su calidad y belleza. Paola Laynez explica que “este año habrá 30.000 claveles, blancos y rojos, casi 2.000 más que en 2025. En dos años hemos pasado de 20.000 a 30.000 claveles. La gran novedad es que se han seleccionado los claveles en su máximo grado de apertura floral para que el lanzamiento sea todavía más vistoso y para que los espectadores puedan participar activamente de esta fiesta”.

La Batalla de Flores, como es tradición, se celebrará el Lunes de Feria, en este caso el 24 de agosto, desde las 19:30 horas, con un recorrido que comenzará y finalizará en la avenida Federico García Lorca, a la altura del Anfiteatro, y recorrerá también algunas de las principales calles del centro, como Gregorio Marañón, Altamira y Doctor Carracido.

La Batalla de Flores comenzará con los Gigantes y Cabezudos, que “serán la avanzadilla de toda esa alegría que queremos transmitir al público”, y que estarán acompañados por una charanga de 14 músicos. El Ayuntamiento ha renovado el vestuario de los Gigantes y les ha dedicado una exposición en el Palacio de los Marqueses de Cabra y un libro sobre su historia, poniendo en valor esta tradición de 124 años asentada en la ciudad.

Después llegarán las 14 carrozas, dos más que el año pasado, y que combinan tradición, identidad almeriense y fantasía infantil. Nueve carrozas estarán dedicadas a lugares y elementos emblemáticos de la ciudad, entre ellas la que rinde homenaje a la Virgen del Mar, y cinco carrozas contendrán motivos infantiles.

Además, en distintas carrozas tendrá una presencia especial la indumentaria tradicional almeriense, de la mano de agrupaciones folclóricas de la ciudad y en otras participarán las escuelas de baile de la Asociación Indanza. “Y no estarán solas. Varias parejas ataviadas con los trajes correspondientes desfilarán delante de ellas, aportando todavía más color, movimiento y vistosidad”, afirma Paola Laynez.

De la misma manera, habrá cuatro pasacalles, espectaculares, el doble del año pasado, así como el baile y música de los 11 grupos que participan en la 41ª edición del Festival Internacional de Folclore de Almería. La Banda Municipal de Música también vuelve a acompañar la Batalla de Flores.

La concejala ha concluido haciendo un llamamiento. “Quiero invitar a todos los almerienses y turistas a vivir la Batalla de Flores como lo que queremos que sea: una gran fiesta para compartir, para emocionarse y para transmitir nuestras tradiciones a los más pequeños”.

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