Gasolina o diésel: cómo localizar la gasolinera más barata y ahorrar al llenar el depósito

La herramienta de CasaCocheCurro.com permite elegir el carburante, ordena las estaciones por precio y calcula la diferencia económica para un depósito de 50 litros.

El precio medio de la gasolina se situaba a mediados de agosto en torno a 1,715 euros por litro, mientras que el diésel alcanzaba aproximadamente los 1,840 euros. A estos precios, llenar un depósito medio de 50 litros supone pagar cerca de 86 euros en un vehículo de gasolina y alrededor de 92 euros en uno diésel. Sin embargo, estas cifras son solo referencias nacionales. El importe final puede variar considerablemente en función de la capacidad de los litros del vehículo, la estación elegida según minucipio y el carburante utilizado.

El comparador de precios de gasolineras de CasaCocheCurro.com permite localizar la alternativa más económica para cada tipo de combustible y conocer cuánto dinero puede ahorrarse al llenar el depósito https://www.casacochecurro.com/gasolineras-mas-baratas

El conductor solo tiene que escribir el nombre de una localidad y seleccionar el carburante de su vehículo. El sistema ordena automáticamente las estaciones de servicio desde la más barata hasta la más cara y muestra su precio por litro, dirección, marca, horario y acceso a Google Maps.

CUÁNTO CUESTA LLENAR EL DEPÓSITO SEGÚN EL CARBURANTE

El precio más bajo de una gasolinera no es el mismo para todos los conductores. Una estación puede ser la más económica en gasolina 95, pero no necesariamente en diésel.

Por este motivo, el comparador realiza el análisis de manera independiente para cada combustible y permite consultar:

Gasolina sin plomo 95.

Gasolina sin plomo 98.

Gasóleo A.

Gasóleo premium.

Gasóleo B.

Biodiésel.

Una vez seleccionado el carburante, la herramienta muestra únicamente las estaciones que lo ofrecen y ordena sus precios de menor a mayor. Así, cada usuario puede saber cuál es la gasolinera más barata para el combustible que realmente necesita, sin basarse en precios generales o reclamos que podrían corresponder a otro carburante.

EL AHORRO REAL EN UN DEPÓSITO DE 50 LITROS

Una diferencia de pocos céntimos por litro puede parecer pequeña, pero adquiere mayor importancia cuando se traslada al coste de un depósito completo. Para un depósito de 50 litros, una diferencia de 20 céntimos supone pagar 10 euros menos. El comparador realiza automáticamente este cálculo para el carburante seleccionado y muestra la diferencia entre las estaciones más baratas y las más caras de cada localidad.

De esta manera, un conductor de gasolina puede conocer el ahorro correspondiente a la gasolina 95 o 98, mientras que un usuario de diésel puede realizar la misma comparación con el gasóleo convencional o premium.

DÓNDE ESTÁ LA GASOLINERA MÁS BARATA DEL MUNICIPIO

Los resultados de la búsqueda por municipio incluyen la información necesaria para decidir dónde repostar:

La estación más barata para el carburante seleccionado.

El precio mínimo, máximo y medio registrado en el municipio.

La diferencia de precio entre las distintas gasolineras.

El ahorro posible al llenar un depósito de 50 litros.

La comparación con el precio medio de la provincia.

Las marcas más económicas de la localidad.

La dirección y el horario de cada estación.

Un enlace para calcular la ruta mediante Google Maps.

El sistema actualiza los precios cada seis horas a partir de la información comunicada por las estaciones de servicio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

LOCALIDADES CERCANAS EN LAS QUE COMPENSA REPOSTAR

Además, el análisis también compara los precios en los municipios cercanos y calcula sugerencias de ahorro. Porque encontrar un precio inferior en otro municipio no significa necesariamente que resulte rentable desplazarse hasta allí. El carburante consumido durante el recorrido puede reducir o eliminar por completo el ahorro.

Para evitarlo, el comparador analiza también las localidades cercanas y estima el coste del desplazamiento. Después, descuenta ese gasto del ahorro que se obtendría al llenar un depósito de 50 litros con el carburante seleccionado.

El sistema muestra únicamente como alternativas aquellas localidades en las que existe un ahorro neto estimado después de considerar el trayecto. De esta forma, el usuario puede comprobar si merece la pena desplazarse para repostar gasolina o diésel, o si resulta más económico elegir una estación dentro de su propio municipio.

EL DIÉSEL Y LA GASOLINA TENDRÁN DISTINTAS REBAJAS EN SEPTIEMBRE

La evolución del precio de los carburantes ha activado el mecanismo fiscal previsto por el Gobierno de manera diferente para la gasolina y el gasóleo.

Durante agosto, la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos equivale a 10 céntimos por litro para ambos combustibles. A partir del 1 de septiembre, sin embargo, la rebaja será distinta:

El diésel tendrá una reducción fiscal de 20 céntimos por litro.

La gasolina mantendrá únicamente una reducción de 5 céntimos por litro.

El motivo es que el precio del gasóleo aumentó un 15,7 % interanual en julio y superó el umbral del 15 % establecido para activar automáticamente el mecanismo de protección. La gasolina registró un incremento del 7,3 % y no alcanzó ese límite.

En un depósito de 50 litros, la rebaja fiscal de septiembre equivaldrá a 10 euros en el caso del diésel y a 2,50 euros en el de la gasolina.

Esta diferencia no implica que todas las gasolineras vayan a ofrecer el mismo precio. Las estaciones continuarán presentando variaciones entre sí, por lo que comparar seguirá siendo necesario para localizar la opción más económica de cada carburante.

COMPARAR ANTES DE REPOSTAR

El objetivo del comparador es que cualquier conductor pueda decidir dónde llenar el depósito antes de desplazarse, independientemente de que su vehículo utilice gasolina, diésel u otro carburante.

La herramienta permite consultar gratuitamente los precios desde un teléfono móvil, ordenador o tableta y evita tener que recorrer varias estaciones sin saber previamente cuánto puede ahorrarse.

Toda la información está disponible en el comparador de gasolineras más baratas de CasaCocheCurro.com https://www.casacochecurro.com/gasolineras-mas-baratas. Y aquí puedes consultar todas las capitales de provincia directamente:

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