El Festival Neorama convierte espacios patrimoniales de Granada en escenarios urbanos para reunir al joven talento musical de España



Del 3 al 5 de septiembre el evento acogerá 40 conciertos en lugares tan emblemáticos como el Generalife, Palacio de Carlos V, Palacio de los Córdova y Plaza de las Pasiegas, entre otros.

El Festival Neorama, organizado por Juventudes Musicales de España por su 75 Aniversario que se celebra del 3 al 5 de septiembre en Granada, transformará el paisaje monumental y cultural de la ciudad en una plataforma de expresión para la nueva generación de músicos del país. Con el objetivo de fusionar música, juventud y territorio, el festival expande su programación por más de quince espacios históricos, reafirmando el potencial cultural de la ciudad en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Neorama programa en enclaves patrimoniales espectaculares que integran diferentes propuestas y estilos musicales de las comunidades y ciudades autónomas. El Teatro del Generalife será el protagonista absoluto de la Inauguración el próximo jueves 3 de septiembre acogiendo el concierto de la JM World Orchestra junto al Coro de Ópera de Granada, así como de la Clausura el sábado 5 con el Concierto SuperArte (concierto con carácter inclusivo, músicos de la Fundación SIFU) junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Granada.

El corazón de la Alhambra concentrará múltiples actividades en el Palacio de Carlos V, Plaza de los Aljibes y Templete de las Estrellas. El Palacio, Auditorio Manuel de Falla y Casa Zayas acogerán debates profesionales, talleres y mesas redondas sobre igualdad, inclusión, IA y educación; la icónica Plaza de los Aljibes servirá de altavoz para las propuestas de Pitxorines (Islas Baleares), Liceu Blam Collective (Cataluña), Alana (Galicia)) y Perímetro (Melilla); mientras que el renacentista Templete de las Estrellas operará como punto exclusivo Discovery para nuevos talentos.La histórica residencia nobiliaria con vistas a la Alhambra, el Palacio de los Córdova albergará la bienvenida oficial el viernes 4 de septiembre, el concierto Variación a Tempo y la ponencia Cultura que transforma.

En pleno centro histórico, el Corral del Carbón abrirá su patio histórico el viernes 4 de septiembre para el concierto del Quinteto Sonnenaufgang (Andalucía). En el entorno de La Alhambra, los espectaculares jardines de los Mártires y los muros rojizos de la fortificación defensiva de Torres Bermejas compartirán el protagonismo lírico e instrumental de María Luisa Alfonso (Madrid) e Image Dúo (Andalucía). El Carmen sumará además la actuación de Naked Eva (Castilla y León).

El Carmen de los Porcel, exponente de la arquitectura doméstica granadina del Albaicín se convertirá en escenario para albergar los conciertos de Alana (Galicia), Maconchy Project (Andalucía), Mühlfeld Ensemble (Andalucia), Blung (Ceuta) y Julia Cry (Murcia).

El carismático Patio de Venus de la Fundación Rodríguez-Acosta rodeado de su arquitectura mediterránea y esculturas, ofrecerá el marco idóneo para la propuesta de cámara Echoes of London.

A las puertas de la Catedral, la céntrica Plaza de las Pasiegas abrirá el festival a la ciudadanía con los directos de gran formato a cargo de Perímetro (Melilla), Big Band Musikene (País Vasco), la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana (con más de 100 músicos), Pitxorines (Islas Baleares) y Liceu Blam Collective (Cataluña).

El Patio del Ayuntamiento recibirá los conciertos de Julia Cry, Blung y Naked Eva, además de albergar el acto oficial de la entrega de premios del festival que será el sábado 5 a las 20h.

El mítico y reconvertido Cine Granada de 1945, hoy Granada 10, acogerá la After Party de clausura que pondrá el broche final a la programación musical durante la madrugada del sábado al domingo.

El festival también extenderá sus lazos territoriales por la provincia de Granada llegando al Teatro Calderón de la Barca en Motril (concierto de la JM World Orchestra el viernes 4) y a la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la pedanía accitana de Paulenca (Guadix). La vertiente logística y de grandes audiencias se completará con el soporte del Palacio de Congresos de Granada, donde actuarán Big Band Musikene y la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana.

Todas las actividades y conciertos programados dentro del marco de Neorama 2026 son de acceso gratuito hasta completar aforo. Debido a las limitaciones de espacio de los entornos patrimoniales y con el fin de garantizar una experiencia óptima y segura para el público, es imprescindible realizar la reserva previa de localidades. Los interesados ya pueden asegurar su entrada libre de costes a través de la página web oficial del festival :

www.festivalneorama.es

