Más de 115 menores participan en las Escuelas de Verano impulsadas por la Junta en El Ejido

Francisco Góngora ha visitado la que desarrolla AFAMMER en el Centro Polivalente de la barriada de San Agustín

El delegado del Gobierno andaluz destaca que estos recursos garantizan durante las vacaciones, alimentación, conciliación y actividades socioeducativas

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha visitado, junto con el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido y la alcaldesa del municipio de El Ejido, Julia Ibáñez, la Escuela de Verano que organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en Andalucía (AFAMMER) y financiada por la Junta de Andalucía, se está desarrollando en el Centro Polivalente Multiusos de la barriada de ejidense de San Agustín.

Góngora ha destacado durante su visita que estas Escuelas de Verano son una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía con la protección y el bienestar de la infancia, garantizando durante el periodo estival no solo una alimentación equilibrada, sino también espacios seguros de convivencia, ocio y aprendizaje.

“Desde la Administración andaluza – ha señalado el delegado – trabajamos para que ningún niño o niña vea condicionadas sus oportunidades por las circunstancias de su familia, reforzando así la igualdad de oportunidades y la atención a quienes más lo necesitan”.

Durante su estancia, han compartido la jornada con los menores participantes y han conocido de primera mano las actividades educativas, deportivas y de ocio que comenzaron el día 1 de julio, en horario de 8.00 a 15.00 horas y que finalizarán el próximo 31 de agosto.

Francisco Góngora ha detallado que en El Ejido son 116 los menores, pertenecientes a familias con dificultades económicas o en situación o riesgo de exclusión social, los que están participando este verano en las Escuelas. Además de AFFAMER, que atiende a 36 menores; la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad e Innova desarrollan este recurso socioeducativo en el citado municipio, ateniendo la Fundación a 35 menores e Innova a 45.

A nivel provincial, 574 personas menores se benefician de las 17 Escuelas de Verano impulsadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Almería, gracias a una inversión de 450.000 euros.

El delegado defiende que este programa constituye «uno de los recursos sociales más importantes que pone en marcha el Gobierno andaluz durante los meses de verano, ya que garantiza a las menores tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda, al tiempo que favorece la conciliación de las familias y ofrece un espacio seguro donde desarrollar actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio».

Además, Góngora ha incidido en que las Escuelas de Verano «no solo cubren una necesidad alimentaria durante el periodo no lectivo, sino que contribuyen al desarrollo integral de los menores mediante actividades de apoyo escolar, educación en valores, hábitos de vida saludables, creatividad y tiempo libre».

El programa ha llegado este verano a 9 municipios de la provincia. Además de en El Ejido, se están desarrollando en Albox, Alhama de Almería, Almería, Berja, Cuevas del Almanzora, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar, garantizando además que las diez zonas desfavorecidas identificadas dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) cuenten, al menos, con una Escuela de Verano.

También ha hecho hincapié el delegado en la importancia de la colaboración entre la Administración autonómica y el tercer sector, señalando que «son las entidades sociales quienes desarrollan directamente estos proyectos, demostrando una vez más que la cooperación entre administraciones y entidades sociales es esencial para llegar a quienes más lo necesitan». Además, el programa ha permitido la contratación de 83 profesionales, entre educadores, monitores y personal especializado.

En esta edición participan siete entidades sociales, responsables del desarrollo de las distintas Escuelas de Verano distribuidas por la provincia, entre ellas la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, Fundación FAAM para la Inclusión, Innova, Movimiento por la Paz, AFIM 21, AFAMMER y Cruz Roja.

Las Escuelas de Verano están financiadas a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, gestionado por la Junta de Andalucía, y cuyo objetivo es facilitar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Para el conjunto de Andalucía, el programa cuenta este año con una dotación de cinco millones de euros, cofinanciados por la Junta de Andalucía en un 25 %, correspondiendo 450.000 euros a la provincia de Almería.

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha agradecido a AFAMMER que organice una nueva edición de su Escuela de Verano en San Agustín que “cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y que está enfocada a favorecer la conciliación familiar y laboral en los meses de verano, configurándose como un espacio de encuentro, dinamización, aprendizaje, participación y disfrute de los niños y niñas a través de actividades lúdicas, salidas culturales, retos deportivos, juegos al aire libre, cuentos y talleres de educación en valores que fomentan la creatividad, la igualdad de oportunidades, los hábitos de vida saludable y la convivencia entre sus participantes en un espacio seguro”.

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