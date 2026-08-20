Cooltural Fest Music For All 2026 presenta una novena edición de lujo con el concierto íntimo de Angie Sánchez en el Club de Mar

Organizadores, patrocinadores y un centenar de ‘coolters’ disfrutan del ‘aperitivo’ de un festival que celebra hoy su fiesta de bienvenida gratuita antes de los tres días principales de abono en el Recinto

Si los dos años anteriores la música vino de la mano de Despistados y La Habitación Roja, anoche el preestreno de la nueva edición de Cooltural Fest fue con Angie Sánchez. El Club de Mar recibió este miércoles una actuación cercana e íntima de la cantante, compositora, instrumentista y artista multidisciplinar toledana y madrileña de adopción.

Tras años en los escenarios como pianista y corista junto a destacados nombres del panorama nacional, Angie Sánchez compartió anoche su paso al frente con varios de los temas de su disco ‘Tiempo al Tiempo’, su debut, una obra honesta y emocional, producida por Ricky Falkner, uno de los productores más reputados de la música independiente en España. Del folk y el pop rock a la raíz del blues brindó un perfecto arranque para la novena edición de Cooltural Fest.

Con la asistencia a la cita del concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, la diputada de Turismo de la Diputación Provincial, María José Herrada, o el diputado de Promoción Agroalimentaria y director de Sabores Almería, Carlos Sánchez, la responsable de Patrocinios de Crash Music y Cooltural Fest, Gemma Giménez fue la encargada de dar la bienvenida a los ‘coolters’ que se hicieron con su invitación días atrás presentes, así como a patrocinadores y colaboradores.

“Cooltural Fest sigue apostando por la accesibilidad e inclusión, no solo haciendo accesible todos los conciertos de los dos escenarios principales, también con la ILSE de 10 de ellos y la presencia en el cartel de artistas inclusivos como Laura Diepstraten o Bloco Suca Batucada Inclusiva”. Desde Crash Music, recordaron que este año “volvemos al formato de 2024, con dos escenarios principales y con un tercero, Cupra, que mete una marcha más contando con un elenco de bandas y artistas emergentes”.

El concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, destacó que “Cooltural Fest ha posicionado a Almería como un fijo para miles de personas de fuera de la provincia en el primer fin de semana de nuestra Feria, sabiendo que van a poder disfrutar de una oferta musical variada y completa, con nombres con gran trayectoria, con valores muy presentes y con atinadas apuestas de futuro, pudiendo compartir además todas las bondades que tiene nuestra ciudad”.

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, señaló que “Cooltural Fest vuelve a situar a Almería en el mapa de los grandes festivales nacionales y lo hace proyectando una imagen joven, dinámica y atractiva de nuestra provincia. Desde la Diputación seguimos apoyando un evento que genera actividad, atrae visitantes y convierte durante estos días a Almería en un gran punto de encuentro para miles de personas alrededor de la música y la cultura». Por último, Carlos Sánchez animó a almerienses y visitantes a disfrutar desde hoy de una nueva edición de Cooltural y, al mismo tiempo, de todo lo que ofrece nuestra provincia.

La edición de este año sigue además con apuestas internacionales como la banda noruega Kakkamadafakka y los italianos Mind Enterprises y también se destacó que esta edición de Cooltural Fest es la más almeriense de la historia. No solo por David Bisbal, sino también por La Martumind, Laura Diepstraten, Nixon, Vera GRV, Professor Popsnuggle, además de diferentes dj’s de la provincia como Miriam Amat, Oscar García, Javi Mattel o Juanporelmundo entre muchos otros.

Cooltural Fest enciende así los motores para una novena edición que busca refrendar esa constante evolución cualitativa y cuantitativa, con el crecimiento en comodidades y servicios, una propuesta musical que permite que cada asistente se diseñe su propio festival con 80 nombres propios.

Cooltural Fest está organizado por Crash Music, Fundación Music For All y Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo institucional de Diputación de Almería, Costa de Almería y Sabores Almería y con Estrella de Levante como patrocinador principal. Los patrocinadores oficiales son Schweppes, Brugal, Cupra Indalo Motor, Grupo Ecoinver y Alsa. El partner energético es Octupus Energy y cuenta con La Voz de Almería como media partner.

Este jueves, fiesta de bienvenida

Tras esta pequeña presentación reducida, la fiesta de bienvenida abierta a toda la ciudad será este jueves, 20 de agosto, de entrada libre y en el Parque de las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés y con el mar Mediterráneo como telón de fondo. Arrancará la ganadora de la tercera edición del Proyecto Vivero de Crash Music, Lamartumind (18.30), a la que seguirán Comandante Twin (19.30), Melifluo (20.45), Paula Mattheus (22.05), Carlangas (23.30) y Juanca & Pope Supersub Dj Set (00.55). A continuación, habrá Post Party en la sala Berlin Social Club con Madbel, Eddie Mizake y Juanporelmundo.

Las jornadas de abono se iniciarán en el Recinto de Conciertos el viernes, 21 de agosto y se extenderán hasta el domingo, día 23. El viernes se concentran varios de los grupos más cercanos al indie rock y las miradas más alternativas como las de Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, pero también las más luminosas y divertidas de Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado, 22 de agosto, se caracteriza por ser una propuesta abierta a todo tipo de edades y gustos, con las figuras generacionales de Ana Torroja y Hombres G, la diversión de La Pegatina o Rigoberta Bandini, el rock de Sexy Zebras, Sidecars o Ultraligera o los internacionales Kakkmaddafakka. El Recinto de Conciertos vivirá su última jornada de Cooltural Fest el domingo, día 23, con nombres muy especiales para Almería como son David Bisbal, Vera GRV o Nixon. Los almerienses compartirán día con otros nombres destacados como Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel o el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, el día 29, contará con (por orden de intervención): Sao, Profesor Popsnuggle, Las Dianas, Victorias, Éxtasis, Los Punsetes y animación entre concierto y concierto de la batucada inclusiva Bloco Suca Almería.

Los abonos, entradas por día y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial https://coolturalfest.com/.

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