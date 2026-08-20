El PSOE solicita a la alcaldesa que proteja y señalice el lugar

donde descaEl concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha anunciado

que ha solicitado a la alcaldesa, María Vázquez, que se proceda a señalizar de

manera adecuada el lugar donde descansan los restos de los Mártires de la

Libertad, conocidos popularmente como ‘Los Coloraos’, que el pasado 9 de octubre

de 2025 fueron trasladados bajo el monumento que les rinde homenaje en la Plaza

de la Constitución.



“Es imprescindible que este emblemático lugar, que forma parte de la memoria

colectiva de nuestra ciudad, cuente con una señalización digna, que permita a los

almerienses y a quienes nos visitan conocer y valorar la importancia de los ideales

de libertad y justicia que defendieron estos hombres”, ha destacado.

Ruano ha recordado que el traslado de los restos de ‘Los Coloraos’ bajo el

monumento del Pingurucho fue un acto solemne y cargado de simbolismo, que

contó con la participación de numerosas autoridades y ciudadanos, y que culminó

un largo camino para devolver a estos héroes de la libertad al corazón de Almería.

“Sin embargo, es lamentable que, a día de hoy, el lugar donde reposan sus restos

no esté debidamente señalizado, lo que provoca que muchas personas no sepan

que están incluso pisando un espacio de gran simbolismo”, ha señalado.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se ha presentado una propuesta para

que el Ayuntamiento instale una señalización adecuada que indique el lugar exacto

donde se encuentran los restos de ‘Los Coloraos’ y una protección del mismo.

“Además, creemos que sería muy positivo incluir una placa o panel explicativo que

cuente, de manera sencilla y accesible, quiénes fueron estos héroes, por qué

dieron su vida por la libertad y qué representan para la historia de nuestra ciudad”,

ha explicado el edil socialista.

“Almería tiene una deuda con su historia, y parte de esa deuda es mantener viva la

memoria de quienes lucharon por los valores que hoy nos permiten vivir en una

sociedad democrática, libre y plural. Señalizar y proteger este espacio es una forma

de rendir homenaje a su sacrificio y de transmitir a las generaciones presentes y futuras la importancia de defender siempre la libertad, el respeto y el entendimiento”, ha añadido Ruano.

Por último, el concejal del PSOE ha hecho un llamamiento a la alcaldesa para que

“atienda esta propuesta, que no supone un gran esfuerzo económico ni logístico,

pero que tiene un enorme valor simbólico para nuestra ciudad”.

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