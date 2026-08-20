El PSOE solicita a la alcaldesa que proteja y señalice el lugar

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Antonio Ruano en Coloraos

donde descaEl concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha anunciado
que ha solicitado a la alcaldesa, María Vázquez, que se proceda a señalizar de
manera adecuada el lugar donde descansan los restos de los Mártires de la
Libertad, conocidos popularmente como ‘Los Coloraos’, que el pasado 9 de octubre
de 2025 fueron trasladados bajo el monumento que les rinde homenaje en la Plaza
de la Constitución.


“Es imprescindible que este emblemático lugar, que forma parte de la memoria
colectiva de nuestra ciudad, cuente con una señalización digna, que permita a los
almerienses y a quienes nos visitan conocer y valorar la importancia de los ideales
de libertad y justicia que defendieron estos hombres”, ha destacado.
Ruano ha recordado que el traslado de los restos de ‘Los Coloraos’ bajo el
monumento del Pingurucho fue un acto solemne y cargado de simbolismo, que
contó con la participación de numerosas autoridades y ciudadanos, y que culminó
un largo camino para devolver a estos héroes de la libertad al corazón de Almería.
“Sin embargo, es lamentable que, a día de hoy, el lugar donde reposan sus restos
no esté debidamente señalizado, lo que provoca que muchas personas no sepan
que están incluso pisando un espacio de gran simbolismo”, ha señalado.
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se ha presentado una propuesta para
que el Ayuntamiento instale una señalización adecuada que indique el lugar exacto
donde se encuentran los restos de ‘Los Coloraos’ y una protección del mismo.
“Además, creemos que sería muy positivo incluir una placa o panel explicativo que
cuente, de manera sencilla y accesible, quiénes fueron estos héroes, por qué
dieron su vida por la libertad y qué representan para la historia de nuestra ciudad”,
ha explicado el edil socialista.
“Almería tiene una deuda con su historia, y parte de esa deuda es mantener viva la
memoria de quienes lucharon por los valores que hoy nos permiten vivir en una
sociedad democrática, libre y plural. Señalizar y proteger este espacio es una forma
de rendir homenaje a su sacrificio y de transmitir a las generaciones presentes y futuras la importancia de defender siempre la libertad, el respeto y el entendimiento”, ha añadido Ruano.
Por último, el concejal del PSOE ha hecho un llamamiento a la alcaldesa para que
“atienda esta propuesta, que no supone un gran esfuerzo económico ni logístico,
pero que tiene un enorme valor simbólico para nuestra ciudad”.

Más historias

Juegos tradicionales en las Noches de Verano en El Toyo (2)

Almerienses y turistas se reúnen para jugar en familia en las ‘Noches de Verano en El Toyo’

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Batalla de Flores de Almería Imagen de la carroza dedicada a la Virgen del Mar inspirada en vidriera del templo

La Batalla de Flores de Almería batirá récord de participación y rendirá homenaje a la Virgen del Mar con una carroza dedicada a la Patrona

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Alcaldesa recepción boxeador El Gallo (1)

La alcaldesa recibe a ‘El Gallo’, campeón de España de Boxeo, que ha vuelto a situar a Almería en lo más alto, tras 52 años de sequía

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

ERACIS+ Vicar 2

ERACIS+ realiza el seguimiento a los usuarios participantes en los programas Vícar Verde y Vícar Accesible

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Hospital Universitario de Torrecardenas SALA LACTANCIA

El Hospital Universitario Torrecárdenas pone a disposición de pacientes y profesionales una sala de lactancia

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
GC Canjáyar (Almería) a dos personas por los delitos de Defraudación de Fluido Eléctrico y Contra la Salud Pública 2

ASHAL exige soluciones ante los continuos cortes eléctricos: “Almería no puede normalizar un suministro propio de otra época”

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Criptopostal La Vuelta con Correos 2026

Correos lanza su primera CRIPTOPOSTAL ‘La Vuelta con Correos 2026’

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Libros de Texto Foto recurso

La Junta destina 50 millones al programa de Gratuidad de Libros de Texto para el próximo curso

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0