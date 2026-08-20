La Escuela del Mármol impartirá un nuevo itinerario formativo de programación y manejo de máquinas de control numérico

La especialidad tiene un alto nivel de inserción e incluye prácticas en empresas y formación preventiva y en manipulación de cargas

La Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mantiene abierto hasta el 21 de septiembre el plazo para solicitar las quince plazas disponibles en el nuevo itinerario de ‘Programación y manejo de máquinas de control numérico’, una especialidad formativa con alto nivel de inserción laboral que, en toda España, sólo se imparte en el centro almeriense.

El itinerario formativo incluye 590 horas lectivas que capacitarán a los alumnos y alumnas para trabajar con maquinaria de control numérico (CNC) utilizada por las empresas de la piedra natural, como centros de mecanizado de 3 y 5 ejes o tecnología waterjet. También aprenderán a usar software profesional como Alphacam, Lantek y AutoCAD. Como formación complementaria, tendrán un módulo de prevención de riesgos laborales específica para la industria de la piedra y otro de manipulación de cargas con carretilla elevadora y puente grúa. Esta última conduce a una acreditación parcial acumulable correspondiente a unidades de competencia de un certificado profesional y es altamente demandada en la industria del mármol y afines.

Esta nueva formación comenzará a impartirse el 3 de noviembre de 2026 e incluye prácticas profesionales no laborales en empresas del sector que colaboran con la escuela, lo que permitirá al alumnado completar su cualificación con experiencia en entornos reales de trabajo.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del SAE, Amós García Hueso, ha subrayado que “la modernización tecnológica del sector del mármol ha incrementado la necesidad de profesionales cualificados en esta área. Por eso, la escuela ha puesto en marcha esta formación en manejo y programación de maquinaria de control numérico, con el objetivo de reforzar la competitividad de las empresas, facilitando la incorporación de nuevo talento y mejorando las oportunidades de empleo de la ciudadanía”.



Asimismo, Amós García ha puesto en valor “la colaboración esencial de las empresas de la industria de la piedra en la preparación del alumnado, tanto a través de la Formación Dual como de las prácticas profesionales”. También ha destacado “el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo que impulsa el Gobierno andaluz, más flexible, innovador y eficaz, tanto para reducir el desempleo como para fortalecer la competitividad empresarial”.

Solicitud para participar en el itinerario

Las personas interesadas en solicitar este itinerario deberán estar inscritas como demandantes de empleo y encontrarse en situación de no ocupadas (las personas ocupadas podrán participar únicamente en caso de existir vacantes). Asimismo, será necesario disponer del título de Graduado en ESO, un certificado profesional de nivel 2 o un certificado profesional de nivel 1 del área profesional de Piedra Natural perteneciente a la familia profesional de Industrias Extractivas. La solicitud, que se puede presentar hasta el 21 de septiembre de 2026, se puede rellenar de manera telemática en https://lajunta.es/6erzw . Para obtener más información sobre la presentación presencial de solicitudes, las personas interesadas pueden dirigirse a la Escuela del Mármol de Fines.

El alumnado podrá solicitar las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.

Las personas interesadas en conocer la programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en sus acciones formativas pueden solicitar información en el correo electrónico escueladelmarmol.al.sae@juntadeandalucia.es, los teléfonos 950034916 y 616 414 331 o en cualquier oficina del SAE. También encontrarán información en la web del SAE (https://lajunta.es/5h0cg ) y en la web de formación para el Empleo en Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/).

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