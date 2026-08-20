La Escuela de Baile de Chelo Ruiz llenará de flamenco y futuro el Anfiteatro de la Rambla el próximo sábado, 22 de agosto

El alumnado de Chelo Ruiz contará con cante de Cristo Heredia, guitarra de José Bellido y percusión de Paco Torres en una cita que será con entrada libre y a partir de las 20.00 horas

El Anfiteatro de la Rambla acogerá el próximo sábado, 22 de agosto, una tarde noche de arte, duende y emoción de la mano de la Escuela Flamenca de Chelo Ruiz, que ofrecerá un espectáculo en el que el alumnado de distintas edades y niveles recorrerá diferentes palos del flamenco acompañado por la música en directo del cantaor Cristo Heredia, el guitarrista José Bellido y la percusión de Paco Torres. Todo ello, presentado por Rocío Amores y dentro de la programación especial de Feria y de la mano del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Será a partir de las 20.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

La figura central del evento será Chelo Ruiz, bailaora y maestra que ha convertido su escuela en un espacio de formación artística y personal. Con un estilo propio, que combina el respeto por la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea, Ruiz transmite a su alumnado la importancia de la disciplina técnica sin perder de vista la esencia del duende.

Con este espíritu, la Escuela Flamenca de Chelo Ruiz se ha consolidado en Almería por su capacidad para trasladar al escenario montajes que destilan autenticidad, trabajo y emoción, haciendo partícipes a bailarines y bailarinas de diferentes edades de una pasión compartida por el flamenco. Por ello, el espectáculo reunirá un año más el talento y la fuerza expresiva del baile en una velada concebida como un homenaje a la esencia y la riqueza del flamenco con una mirada de futuro.

Durante el espectáculo, diferentes grupos de alumnas y alumnos, de distintas edades, mostrarán su calidad técnica a través de coreografías en las que destacarán la limpieza del braceo, la fuerza de los zapateados y una expresividad siempre al servicio del cante y del compás.

El público podrá disfrutar de un recorrido por distintos palos flamencos, desde la solemnidad de la seguiriya hasta la alegría contagiosa de las bulerías, pasando por otras expresiones de este arte, en una propuesta que busca conjugar tradición, formación y emoción.

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