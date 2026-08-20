La Junta destina 50 millones al programa de Gratuidad de Libros de Texto para el próximo curso

Esta medida beneficia a más de 86.300 estudiantes de enseñanzas obligatorias de centros públicos y concertados de Almería

La Consejería de Educación destinará un presupuesto de 50 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una medida que beneficia a más de 86.300 estudiantes de enseñanzas obligatorias de la provincia de Almería.

El próximo curso 2026/27 se renovarán todos los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.

Como novedad, Educación ha puesto a disposición de los centros una nueva mejora en Séneca que permite el etiquetado de los libros, sin necesidad de realizar este procedimiento de manera manual, a través de un código de barras en el que se incluye toda la información.

La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.

Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.

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