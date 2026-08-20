Correos lanza su primera CRIPTOPOSTAL ‘La Vuelta con Correos 2026’

· ‘La Vuelta con Correos 2026’ forma parte de la primera colección de CRIPTOPOSTALES del mundo y celebra una de las competiciones deportivas más emblemáticas de España

· Las CRIPTOPOSTALES son productos coleccionables que combinan una postal física prefranqueada con una experiencia digital y un NFT asociado registrado en blockchain

· Con una emisión de 2.000 unidades, un valor facial de tarifa A y un precio de 4 euros, se puede adquirir a través de Correos Market o en la carpa de Correos del Parque Vuelta

Correos lanza ‘La Vuelta con Correos 2026’, la primera colección de CRIPTOPOSTALES del mundo, que está dedicada a una de las competiciones deportivas más emblemáticas de España. Las CRIPTOPOSTALES son productos coleccionables que combinan una postal física prefranqueada con una experiencia digital y un NFT asociado registrado en blockchain.

Como Operador Postal Público con más de 300 años de historia y Patrocinador Principal y Operador Logístico Oficial de La Vuelta 26, Correos rinde homenaje a una de las grandes citas deportivas de nuestro país. La emoción de la competición, los paisajes que recorre la carrera, el esfuerzo de los ciclistas y la pasión de miles de aficionados forman parte de una historia compartida que conecta territorios y generaciones.

La colección pone en valor el espíritu deportivo, la superación y la conexión entre deporte y territorio, combinando soporte físico y experiencia digital. A través de esta propuesta, se vincula el valor de La Vuelta 26 como evento de referencia con nuevas formas de colección basadas en tecnología digital.

Cada CRIPTOPOSTAL permite al usuario conservar un objeto conmemorativo de La Vuelta 26 con valor de colección, único y numerado, integrando tanto el formato postal tradicional como su correspondiente gemelo digital (NFT) y la experiencia digital adicional.

‘La Vuelta con Correos 2026’ es el nombre elegido para una colección que va más allá de una serie de imágenes y se convierte en el recuerdo de una competición que cada año acerca el deporte a todos los rincones de España. La iniciativa celebra los valores de superación, conexión y cercanía que comparten La Vuelta y Correos.

Tradición, innovación y coleccionismo

La CRIPTOPOSTAL ‘La Vuelta con Correos 2026’ une tradición postal, innovación digital y coleccionismo en una pieza exclusiva creada para celebrar la edición 2026 de La Vuelta. Cada unidad integra una postal física prefranqueada con contenidos multimedia, a los que se accede mediante un código QR incorporado en la propia pieza, junto con un NFT asociado como gemelo digital.

Este NFT es transferible a una cartera digital. El proceso puede realizarse a través de la plataforma de Correos, mediante la conexión de una wallet y la introducción del código de transferencia incluido en el reverso de la postal, o directamente en la blockchain, una alternativa que asegura el acceso al NFT en cualquier circunstancia.

Con una emisión limitada de 2.000 unidades, un valor facial de tarifa A y un precio de 4 euros, la CRIPTOPOSTAL ‘La Vuelta con Correos 2026’ se puede adquirir a través de Correos Market y también en la carpa de Correos del Parque Vuelta, el espacio de animación y ocio que la organización de La Vuelta Ciclista a España instalará en algunas localidades del recorrido en las llegadas de etapa. Asimismo toda la información se puede consultar en la web www.criptosello.correos.es .

Operador Logístico Oficial

Correos desempeña, por séptimo año consecutivo, la labor de Operador Logístico Oficial de La Vuelta, que se celebra del 22 de agosto al 13 de septiembre, y que en esta edición cumple 91 años, una responsabilidad que incluye el traslado de la infraestructura esencial de la carrera a lo largo de todas sus etapas. La empresa postal y de paquetería es responsable del desplazamiento de más de 400 toneladas de material necesarias para que la carrera pueda disputarse en sus 21 etapas y 40 sedes, incluidas las ubicadas en Mónaco y Andorra.

La empresa pondrá a disposición de La Vuelta 25 cabezas tractoras, 3 camiones con remolque, 5 camiones rígidos, un camión rígido grúa, uno frigorífico y 18 plataformas. En total, 35 vehículos logísticos recorrerán más de 3.289 kilómetros cargados con el material imprescindible para la celebración de la carrera. La renovación hasta 2027, del acuerdo de colaboración con Unipublic, organizadora de la prueba, refuerza el compromiso de la compañía con el deporte español y consolida su presencia en uno de los acontecimientos deportivos más emblemáticos y seguidos del país.

En el marco de esta colaboración, la empresa postal lanza la CRIPTOPOSTAL ‘La Vuelta con Correos 2026’ y renueva su apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas al coleccionismo, uniendo patrimonio postal, transformación digital y deporte en una pieza única destinada a convertirse en un recuerdo emblemático de la historia de La Vuelta.

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