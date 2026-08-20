Ayuntamiento y Asociación de Feriantes ultiman los preparativos para una Feria de Almería más inclusiva, cómoda y de calidad

La concejala de Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, agradece la colaboración y predisposición del colectivo, especialmente ante las novedades introducidas este año en materia de accesibilidad y control acústico

La edil pone en valor la contribución económica del sector y su participación durante todo el año en las fiestas y actividades de los barrios

El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Feriantes han mantenido una reunión de trabajo para poner en común los últimos detalles organizativos de la Feria y Fiestas de Almería 2026, que inicia este viernes sus días grandes con el tradicional pregón y el encendido de la iluminación del Recinto Ferial.

En el encuentro ha participado la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, junto a representantes de la Asociación de Feriantes, entre ellos Fernando Fernández Trejovch y Fernando Fernández Martínez, en una reunión que ha servido para abordar tanto el desarrollo de los trabajos previos y el montaje de las atracciones como diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento del recinto durante los días de Feria.

Cabrera ha agradecido especialmente “la predisposición, colaboración y permanente interlocución de la Asociación de Feriantes con el Ayuntamiento para que todo esté preparado y la Feria pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles”, destacando el trabajo conjunto que se viene realizando durante las semanas previas a la inauguración.

“La organización de una Feria como la de Almería requiere coordinación, diálogo y colaboración entre muchas partes y, en este sentido, los feriantes tienen un papel fundamental, tanto durante estos días previos de montaje como en el propio desarrollo de la actividad”, ha señalado la concejala.

Una Feria más inclusiva

De manera particular, Cabrera ha querido reconocer la colaboración de los feriantes con una de las principales novedades que incorpora este año la Feria de Almería dirigida a favorecer la participación y el disfrute de las personas con discapacidad, facilitando que sus acompañantes puedan acceder con ellas a las atracciones de manera gratuita.

“Queremos que la Feria de Almería sea una fiesta para todos, cada vez más accesible e inclusiva, y para conseguirlo resulta fundamental contar con la colaboración de quienes forman parte directamente de ella”, ha señalado Cabrera, agradeciendo la sensibilidad y predisposición mostradas por la Asociación de Feriantes para hacer posible esta medida.

La edil ha subrayado que este tipo de iniciativas responden al objetivo municipal de seguir mejorando la experiencia de todas las personas que acuden al Recinto Ferial, eliminando barreras y facilitando que la Feria pueda disfrutarse en igualdad de condiciones.

Nuevo sistema de control acústico

Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la puesta en marcha del nuevo sistema inteligente de control acústico que el Ayuntamiento implantará este año en el Recinto Ferial, una medida cuyo funcionamiento se ha explicado a los representantes de los feriantes y para cuya aplicación el Consistorio ha solicitado igualmente su colaboración.

Este nuevo servicio se incorpora con el objetivo de seguir elevando la calidad de la Feria y compatibilizar la actividad festiva con el bienestar y el descanso de las personas, avanzando hacia un recinto más moderno, cómodo, accesible y respetuoso con su entorno.

El sistema permitirá monitorizar en tiempo real los niveles de ruido mediante limitadores-controladores de sonido y sonómetros registradores conectados telemáticamente a una plataforma inteligente. De esta forma, los servicios municipales podrán realizar un seguimiento permanente del comportamiento acústico del recinto, detectar posibles incidencias y actuar con mayor rapidez cuando sea necesario.

“Hemos querido explicar a los feriantes cómo va a funcionar este nuevo sistema y contar, una vez más, con su colaboración para avanzar juntos hacia una Feria mejor organizada, más cómoda y respetuosa con su entorno”, ha explicado Cabrera.

La concejala ha insistido en que la finalidad de esta medida “no es otra que mejorar la convivencia y la calidad de nuestra Feria, buscando siempre el necesario equilibrio entre el ambiente festivo que caracteriza estos días y el bienestar de quienes viven en el entorno del recinto”.

Un sector importante para la ciudad

Durante el encuentro, Cabrera ha puesto igualmente en valor la importancia económica y social de la actividad que desarrollan los feriantes, especialmente durante los días de Feria, cuando miles de almerienses y visitantes pasan por el recinto y participan de una celebración que constituye uno de los principales acontecimientos festivos del calendario de la ciudad.

“Los feriantes son parte indispensable de nuestra Feria y contribuyen con su actividad a generar ambiente, empleo y movimiento económico durante unos días especialmente importantes para Almería”, ha destacado.

Un reconocimiento que la responsable municipal de Fiestas Mayores ha querido extender más allá de la Feria de agosto, recordando la presencia y participación de este sector en las numerosas fiestas y actividades que se celebran a lo largo del año en los diferentes barrios de la ciudad.

Cabrera ha agradecido, en este sentido, “la disposición que siempre encontramos por parte de la Asociación de Feriantes para trabajar de la mano del Ayuntamiento”, considerando que esa colaboración resulta fundamental tanto para la organización como para el buen desarrollo de las diferentes celebraciones.

Ayuntamiento y Asociación de Feriantes han mostrado finalmente su disposición a mantener una coordinación permanente durante toda la Feria, con el objetivo compartido de favorecer el correcto funcionamiento del recinto y ofrecer a almerienses y visitantes una Feria segura, organizada, inclusiva, de calidad y abierta a todos.

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