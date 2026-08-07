Miski Liu Suria

“Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden.” Blas de Lezo y Olavarrieta.

¿Dónde está la Revaluación?

Portal del León y eclipse solar

Divisas respaldadas por activos

Se está intensificando la tormenta

Despertar hacia la libertad y la luz

Renacimiento entre ruina y esperanza

Recuperación de la soberanía nacional

Desmontaje de la maquinaria financiera

Sin elecciones libres, no hay moneda soberana

Batalla espiritual más allá de la política y la economía

La recuperación de la soberanía nacional mediante elecciones libres y transparentes es el requisito previo para emitir nuevas divisas respaldadas por activos reales, en respuesta a la pregunta recurrente sobre cuándo ocurrirá dicho proceso. A largo plazo, la moneda del futuro no será el dinero, sino las personas y su carácter, valorándose la reputación, la integridad y la frecuencia vibratoria de los individuos por encima de los recursos económicos.

La revaluación de las divisas, los cambios geopolíticos mundiales y la transición hacia un sistema monetario respaldado por activos son los temas centrales del análisis ofrecido por Holly Celiano y Will Barney quienes sostienen que no se puede concretar dicha revaluación mientras los países no recuperen su soberanía mediante elecciones libres y justas.

Barney sostuvo que durante más de un siglo la camarilla ha controlado el sistema financiero mundial mediante monedas fiduciarias o dinero no respaldado por activos tangibles, y que la revaluación de las divisas requiere como paso previo la emisión de nuevas monedas por parte de gobiernos soberanos. Según Barney, no se han comunicado procedimientos oficiales ni cifras concretas sobre los valores de conversión entre las antiguas monedas fiduciarias y las nuevas divisas respaldadas por activos, por lo que advirtió contra las especulaciones que circulan en internet sobre supuestos tipos de cambio.

Barney citó que el dólar ha perdido un 97% de su poder adquisitivo desde 1971, año en que el presidente Nixon abandonó el patrón oro. Comparó esta depreciación con casos más extremos como Venezuela y Zimbabue, y sostuvo que este deterioro sistémico explica por qué un número creciente de personas busca alternativas al sistema fiduciario actual.

El analista vincula la reforma monetaria directamente con la integridad electoral. Afirma que la mitad de la población mundial ha visto robado su gobierno mediante elecciones fraudulentas y que, sin elecciones libres y justas, ningún país puede emitir una moneda soberana respaldada por sus propios activos de tierra, oro, plata o petróleo.

Sobre la situación europea, Barney denunció lo que calificó como una invasión orquestada en España, donde, según describió, la policía marroquí obligó a hombres en edad militar a cruzar a nado la frontera de Ceuta para aprovechar una norma española que permite solicitar asilo únicamente a quienes entran nadando, pero no a quienes llegan en barco.

En el plano tecnológico, Barney mencionó declaraciones del presidente de la SEC, Paul Atkins, según las cuales el mercado bursátil operaría sobre la cadena de bloques blockchain en un plazo de 18 a 24 meses, lo que permitiría liquidaciones y transacciones instantáneas. Sostiene que esto transformará la forma en que la gente gestiona sus inversiones y podría acelerar el final de la pobreza en combinación con la inteligencia artificial.

Barney recomienda no depender de un líder o evento como salvador, mantener madurez emocional, apagar las pantallas, reconectar con la naturaleza y centrarse en el presente como modo de mantenerse centrados durante una tormenta que se está intensificando. Señala que siempre ha existido la abundancia y que el problema radica en el sistema de escasez impuesto.

DESMONTAJE

Están rompiendo la máquina de hacer dinero de Londres posterior a 1971, según Eliza Ayres.- El secretario del Tesoro Bessent ha pedido que se repita el sistema de Bretton Woods para hacer más eficiente el sistema bancario, y ya se están aplicando medidas al respecto. La situación guarda similitudes con la crisis del mercado de 2019, cuando la falta de liquidez llevó al borde del colapso al sector bancario tras la crisis sanitaria.

Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro de forma masiva, con China acumulando compras durante veinte meses consecutivos y Corea reiniciando la compra de oro por primera vez desde 2013. Eliza Ayres sostiene que la guerra de Oriente Medio y el rescate de Japón forman parte del mismo proyecto de desmontaje de la maquinaria financiera londinense posterior a 1971, con una transición completada tras la visita del rey Carlos III.

https://i.fixupx.com/i/status/2085062941334991303

🚨 SCOTT BESSENT IS FORCING BRETTON WOODS 2.0 RIGHT NOW!!



U.S. Treasury Secretary Bessent has openly called for another Bretton Woods to make the banking system efficient. He’s doing it now.



In 2019 Repo Market Crisis, there was no cash left in the system, the banking industry… https://t.co/VcY7JJVaJt pic.twitter.com/6krRKUyKfi — Stern Drew (@SternDrewCrypto) August 6, 2026

INFORME ENERGÉTICO

La humanidad se encuentra a menos de un día del pico máximo del Portal del León y a menos de una semana del próximo eclipse solar, y la forma en que cada individuo experimenta la realidad depende de su sistema de creencias, estado físico, alineación energética, frecuencia y cantidad de energía vital, porque estos factores determinan las líneas de tiempo y las realidades a que se atraen, según un informe energético de Drue86.

El autor sostiene que quienes mantienen sistemas de creencias elevados operan a alta frecuencia y poseen un cuerpo sano con un campo áurico potente y una energía vital completa, se atraen automáticamente hacia líneas de tiempo y realidades bifurcadas superiores. En cambio, quienes adoptan actitudes pesimistas experimentan la desgracia.

Drue86 describe la matrix corporativa como una simulación cuántica que se presenta como la única realidad, comparándola con la película El show de Truman, en la que el protagonista creía que su mundo era real cuando en realidad era una invención. Según el autor, el dinero fiduciario ha sido el principal instrumento de orden público de esa matrix artificial, y la verdadera realidad no se rige por sus reglas, a menos que el individuo decida someterse a ellas.

El informe plantea que dejan de aplicarse las reglas antiguas si el individuo decide no participar en la matrix y comenzar a vivir como un ser humano soberano bajo el derecho común natural. En ese escenario, la abundancia deja de depender exclusivamente de un empleo corporativo, de un negocio o del dinero fiduciario, y la verdadera moneda pasa a ser la energía, que se manifiesta físicamente en forma de abundancia.

El autor describe que quienes permanecen dentro de la matrix están experimentando la tormenta más turbulenta e incluso violenta, mientras que los situados en líneas temporales superiores experimentan esa misma tormenta desde

el ojo del huracán. Incluso algunos experimentan un paraíso en la nueva tierra.

Para concluir, Drue86 señala que todos están atrapados en este proceso y lo compara con un tren o una montaña rusa que ya ha partido, y afirma que la vida de cada individuo es la suma de sus decisiones, magnetizadas y ancladas a su frecuencia de resonancia. El autor califica este proceso como una tormenta de involución que atraviesa la humanidad en el momento actual.

BATALLA ESPIRITUAL

El mal está arraigado en la Tierra.- Más allá de la política, la legislación y la economía, subyace una lucha más profunda: una batalla espiritual. Los ciudadanos se están dando cuenta de que las soluciones políticas por sí solas no pueden resolver una crisis espiritual. En medio de la polarización social, las iniciativas basadas en la fe están generando una esperanza renovada.

Maxpein sostiene que el contacto con personas muy conscientes puede provocar dos reacciones: aceptar el reflejo que ofrecen y crecer a partir de él, o rechazarlo, alejarse y proyectar en ellas los propios conflictos. Presenta esta idea como una dinámica de confrontación interior y plantea que la respuesta depende de cada persona. Estas personas no buscan amenazar ni imponer nada, sino mostrar aspectos ocultos del interlocutor a modo de espejo. El texto añade que, si alguien se siente a la defensiva ante ellas, conviene detenerse y preguntarse qué está viendo de sí mismo y aún no está preparado para afrontar.

SENSIBILIDAD

Laura Aboli plantea que se puede percibir la sensibilidad como una desventaja porque expone más a la persona a los estímulos externos, aunque al mismo tiempo la conecta con una mayor fortaleza interior. Atribuye a esa sensibilidad la capacidad de empatizar, prever situaciones y detectar intenciones o falsedades en los demás.

Sostiene que la preocupación por los otros es el motor de la indignación, la acción y la búsqueda de justicia, y vincula esa disposición con la sensibilidad. Según el texto, quienes son sensibles se implican más en corregir injusticias porque se preocupan lo suficiente para actuar. Al final, afirma que la sensibilidad no es una debilidad, sino un don, aunque reconoce que se puede intensificar el sufrimiento ante el rechazo, el desamor o el dolor ajeno. A cambio, subraya que también amplía la alegría, la satisfacción por la justicia y la conexión con la belleza y lo divino.

Enlace al vídeo en español:

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