La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía certifica 72 nuevos centros y unidades en 2026

Al cierre del primer semestre del año, la Agencia suma ya 760 centros y unidades sanitarias y de servicios sociales certificados

La certificación de calidad es una realidad consolidada en el sistema sanitario andaluz de la mano de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de evaluación y certificaciónque pertenece a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y que está integrada en laFundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Durante el primer semestre de 2026, 72 centros y unidades sanitarias y de servicios sociales han obtenido el distintivo de calidad de la Agencia, un reconocimiento que acredita su compromiso con la mejora continua, la seguridad y la excelencia en la atención que prestan a la ciudadanía.

Con estas nuevas certificaciones, 760 centros y unidades cuentan ya con el sello de calidad de la ACSA, mientras que otros 183 se encuentran actualmente inmersos en su proceso de certificación, lo que indica la implantación del modelo andaluz y la implicación de los profesionales sanitarios en la búsqueda de la excelencia.

La certificación de la ACSA evalúa el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad adaptados a cada ámbito asistencial o social. Más allá del reconocimiento obtenido, el proceso favorece la revisión continua de la prácticaasistencial y organizativa, la incorporación de mejoras y el fortalecimiento de la cultura de calidad en las organizaciones.

Certificaciones de atención hospitalaria y la atención primaria

De las 65 nuevas certificaciones obtenidas en el ámbito sanitario durante los seis primeros meses del año, 33 corresponden a unidades hospitalarias, que continúan siendo el grupo más numeroso dentro del sistema de certificación de la Agencia. A ellas se suman 16 unidades de atención primaria, 7 centros de atención e intervención temprana (CAIT), 6 hospitales y 3 laboratorios clínicos.

En el ámbito de los servicios sociales, 7 residencias han obtenido la certificación de calidad durante este primer semestre, reforzando el compromiso del sector con la mejora continua y la atención centrada en las personas usuarias.

Un modelo de calidad cada vez más consolidado

El modelo de certificación de la Agencia está implantado en todo el territorio andaluz y abarca actualmente una amplia diversidad de centros, servicios y unidades.

Del total de organizaciones certificadas, 320 corresponden a unidades hospitalarias, 152 a unidades de atención primaria, 96 centros de atención e intervención temprana, 39 laboratorios clínicos, 28 hospitales, 18 servicios de urgencias y emergencias, 12 centros sanitarios sin internamiento, 8 centros de transfusión sanguínea, 6 centros y unidades de formación continuada, 3 farmacias y 2 unidades de ensayos clínicos en fases tempranas.

En el ámbito social, la certificación alcanza ya a 76 centros, de los que 69 son residencias, además de 5 servicios de día, un servicio de información y asesoramiento y un servicio social comunitario.

Málaga, Cádiz y Almería lideran las nuevas certificaciones del semestre

Por provincias, Málaga, con 17 nuevas certificaciones, Cádiz, con 14, y Almería, con 12, son las que han registrado un mayor número de certificaciones durante el primer semestre de 2026.

Actualmente, Sevilla es la provincia con mayor número de centros y unidades certificados por la Agencia (145), seguida de Málaga (142), Cádiz (115), Granada (105), Almería (88), Córdoba (69), Jaén (68) y Huelva (28).

Más de 10.000 profesionales participan en el modelo de calidad

Además de la certificación de centros y unidades, la Agencia impulsa la mejora de la calidad mediante la certificación de competencias profesionales y la acreditación de actividades de formación continuada.

Actualmente, 7.863 profesionales cuentan con la certificación de sus competencias, mientras que otros 3.040 están desarrollando su proceso de acreditación. Solo durante el primer semestre de 2026 se han incorporado 724 nuevos profesionales certificados.

En materia de formación continuada, el sistema de acreditación supera ya las 151.000 actividades formativas acreditadas, tras la incorporación de 7.555 nuevas actividades en los primeros seis meses del año, consolidando este procedimiento como una herramienta esencial para garantizar la calidad de la formación de los profesionales sanitarios.

La actividad de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucíase dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua.

Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación como la International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Para más información sobre la ACSA:

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria.

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