El Hospital Universitario Poniente actualiza su Plan de Autoprotección ante emergencias

El nuevo documento incorpora nuevas mejoras en la comunicación, formación, evaluación de riesgos y coordinación de equipos

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha actualizado su Plan de Autoprotección, un documento estratégico diseñado para hacer frente a situaciones de emergencia. El nuevo documento incluye nuevas mejoras en los protocolos de comunicación, así como en la formación de profesionales y la coordinación de los equipos que intervienen ante potenciales riesgos.

El Plan de Autoprotección del Hospital Universitario Poniente recoge los protocolos de actuación y las medidas que deben ponerse en marcha ante situaciones como un incendio, un terremoto o un ataque a las instalaciones, que puedan afectar a su normal funcionamiento, provocar daños en sus infraestructuras, así como a usuarios y profesionales o requerir su evacuación.

En Plan se establece el papel de los profesionales que actúan como ‘primeros intervinientes’ en caso de emergencia y la cadena de mando para la toma de decisiones como el aviso a las fuerzas de seguridad o los bomberos; y cómo debe ser una posible evacuación, entre otros aspectos. El documento también recoge cuales son las zonas del centro que por su configuración son más vulnerables ante, por ejemplo, un incendio, las medidas de seguridad y autoprotección con las que cuentan sus instalaciones o las vías de evacuación.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, subraya que “el Plan de Autoprotección ha sido revisado en profundidad para incrementar la operatividad y la rapidez de respuesta”. Acosta explica que “durante el último año, el centro ha llevado a cabo ejercicios de simulacro en distintos escenarios, como incendios, evacuaciones o vertidos químicos; que han permitido identificar áreas de mejora ahora incorporadas al nuevo plan; Con esta actualización, el hospital refuerza su compromiso con la seguridad integral consolidando una cultura de prevención que sitúa a profesionales y pacientes en el centro de la actuación ante emergencias”.

Cuatro apartados

En la revisión del Plan de Autoprotección destaca la actualización del documento conforme al nuevo marco normativo vigente, así como la incorporación de las mejoras propuestas tras la realización de varios simulacros en los últimos años. El nuevo plan se articula en cuatro documentos fundamentales: identificación y evaluación de riesgos, medios de protección, plan de emergencia e implantación.

El primer documento, sobre la identificación y evaluación de riesgos, recoge una actualización de los responsables de la gestión de una emergencia en el centro y de las instalaciones de riesgo; incluyendo los cambios más significativos que han supuesto las obras de ampliación de llevadas a cabo en los últimos años. Asimismo, tras la experiencia del apagón vivido en 2025 se ha sumado al inventario de riesgos un nuevo corte del suministro eléctrico y un eventual fallo en los sistemas de telecomunicaciones.

En cuanto a los medios de protección, el segundo apartado del plan incluye una actualización de los medios humanos y materiales existentes en el centro para hacer frente a una emergencia. En el ámbito de las comunicaciones, se han incorporado nuevos ‘walki talkies’ independientes para garantizar la comunicación interna en caso de caída de la red telefónica. La revisión del plan también incorpora un mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección y la mejora de la coordinación con las empresas externas que prestan servicio en el hospital.

En el apartado del Plan de Emergencias, se ha revisado el procedimiento de activación y actuación de los equipos intervinientes, se ha modificado el sistema de alarma y alerta temprana, se han actualizado las vías de evacuación, según la información recogida en los últimos simulacros y se han definido de forma más concreta las funciones de cada uno de los equipos de emergencia.

Finalmente, de cara a la implantación del Plan de Autoprotección, se han designado los diferentes equipos que deben actuar en cada turno y se ha establecido un plan de formación para quienes integran los equipos de segunda intervención. Se prevé también la puesta en práctica de un plan de formación específico sobre simulacros, evacuaciones y uso de extintores y equipos de autoprotección. Además, se establece un sistema de difusión interna del plan a través de la Intranet corporativa, garantizando el acceso a la documentación, planos y procedimientos por parte de los profesionales.

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