Operación Playa: Norauto desvela cómo cargar el coche de forma segura (y legal) con tablas, sombrillas y colchonetas

Sandra Pérez

Llevar objetos sueltos en el habitáculo puede multiplicar por 50 su peso en caso de frenazo y acarrear multas de hasta 200 euros.

Los expertos de la compañía ofrecen las claves para organizar el maletero y utilizar soluciones de transporte como cofres y barras de techo.

Madrid, 13 de agosto de 2026.- Ir a la playa en coche puede ser todo un desafío, especialmente cuando queremos llevar con nosotros elementos de playa tan populares como la sombrilla, las sillas de playa, la nevera, la colchoneta de los niños e incluso una tabla de surf. Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, ha elaborado una guía definitiva para transportar el equipamiento playero de forma eficiente, segura y cumpliendo estrictamente con la normativa de tráfico.

1-El habitáculo, blindado: nada de sombrillas ni sillas sueltas

Se trata del error más común y peligroso, sobre todo en trayectos cortos desde el apartamento o el hotel a la playa: colocar las sillas o la sombrilla entre los asientos o sobre la bandeja trasera.

¿Por qué es un riesgo? En caso de un frenazo brusco a tan solo 50 km/h, un objeto suelto multiplica su peso por 50. Una sombrilla mal colocada se convierte en un proyectil mortal. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) sanciona con multas de hasta 200 euros si la carga compromete la visibilidad o la libertad de movimientos del conductor.

¿Cuál es la solución? Las sillas y sombrillas deben ir siempre en el fondo del maletero, pegadas a los respaldos de los asientos traseros y, a ser posible, sujetas con redes de carga o pulpos elásticos.

2-Tablas de surf y paddlesurf: siempre al techo

Aunque la tabla sea corta y parezca que «cabe» reclinando un asiento, llevarla dentro del coche es peligroso y motivo de sanción si obstaculiza la conducción o tapa los espejos.

La mejor forma de transportar este tipo de objetos en el coche es en el exterior, utilizando unas barras de techo y un portatablas específico. También se recomienda que la tabla se coloque siempre boca abajo y con la quilla (la aleta) hacia delante. De este modo, la propia aerodinámica del coche empuja la tabla hacia abajo, evitando que el viento haga «efecto vela».

Desde Norauto recuerdan que deben ir bien sujetas y que nunca pueden sobresalir por los laterales del vehículo. Si sobresalen por la parte posterior, deben estar debidamente señalizadas con la placa V-20.

La normativa de Tráfico recoge que, si la carga es indivisible, como es este caso, la carga puede sobresalir como máximo un 15% de la longitud total del coche y un 10% si la carga es divisible, como pueden ser maletas o bolsas.

3-Colchonetas e inflables: el dilema del espacio

Llevar el unicornio o la colchoneta gigante ya inflada dentro del coche reduce drásticamente la visibilidad del conductor y ocupa un espacio vital en los viajes. Por ello, desde Norauto aconsejan viajar siempre con ellos desinflados. Para evitar perder el tiempo en la playa, la mejor opción es contar con un inflador eléctrico de 12V que se conecta al mechero del coche e inflará los juguetes en menos de dos minutos a pie de arena.

4-El «comodín» de las vacaciones: los cofres de techo

Si la familia es grande y el maletero se queda corto para las toallas, neveras y juguetes, la mejor inversión son los cofres de techo (o maleteros de techo).

La recomendación principal es poner los objetos más ligeros pero voluminosos (como las colchonetas desinfladas, las toallas o los flotadores) en el cofre. Desde Norauto recuerdan que es muy importante distribuir el peso uniformemente y fijar la carga con las correas internas para que no se muevan durante las curvas o puedan caer.

La regla de oro para cargar el maletero

«A la hora de cargar el maletero para ir a la playa, el orden de los factores sí altera el producto», recuerda Sara Senon, Responsable del Mercado de Transporte de Norauto España. De hecho, apunta que “la norma básica es colocar lo más pesado abajo y centrado (maletas y piezas rígidas) para mantener el centro de gravedad del coche lo más bajo posible. Encima se deben colocar las bolsas blandas y, por último, los elementos de playa”.

Además, la portavoz de Norauto aconseja utilizar organizadores de maletero impermeables para evitar que la arena o el agua salada de los juguetes dañen la tapicería del vehículo al regresar de la costa.

Una vez esté todo colocado y con el coche a punto, solo queda disfrutar del trayecto para disfrutar de un estupendo día de playa.

SOBRE NORAUTO

Norauto es el líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, con más de 50 años acompañando a los automovilistas, cuenta con 92 centros en España y más de 1 millón de clientes. La compañía pertenece al grupo Mobivia, que dispone de diversas empresas repartidas en 19 países de todo el mundo.

La misión de Norauto es hacer accesible a todos los automovilistas soluciones sostenibles de movilidad, innovadoras y accesibles, apostando fuertemente por una movilidad segura y entusiasta acorde a su compromiso medioambiental y de Desarrollo Sostenible.

Norauto quiere ser la mejor y primera alternativa para el usuario en esa movilidad consciente y sostenible. Por ello, sus profesionales están preparados para el mantenimiento y reparación de vehículos híbridos, eléctricos y nuevas formas de combustión.

Asimismo, la compañía ofrece una solución integral y personalizada para pequeñas, medianas y grandes empresas con su servicio Norauto Soluciones Pro, y ha puesto en marcha servicios innovadores como la asistencia y cambio de batería en carretera o en domicilio.

Involucrados en la estrategia de la empresa y primeros embajadores de la marca, los empleados de Norauto desempeñan su trabajo en un entorno seguro y profesional, y con una clara orientación a la constante formación.

Fruto de este compromiso con el cliente y su satisfacción, la compañía ha sido reconocida como la marca preferida por los consumidores españoles para el mantenimiento y reparación del vehículo con el sello la “Elección del Consumidor”; y ‘Premio Multinacional del Año Referente en el Sector Retail del Automóvil’ en la primera edición de estos galardones entregados por La Razón. También forma parte de “Las 100 mejores empresas para trabajar 2023” de la Lista Forbes.

Fuente: Norauto

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