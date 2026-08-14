Miski Liu Suria

La gente está encontrando el camino, y lo que una vez estuvo oculto, ya no lo estará.

¿Cuándo será el Cambio?

Presión detrás de la cortina

Acuerdos cósmicos secretos

Algo viejo se resiste a lo que viene

El control se oculta en la complejidad

Consejo cósmico ante el portal dorado

Jeroglíficos egipcios en ovnis estrellados

¿Cuándo será el gran Cambio? pregunta Kabamur. Los pleyadianos comenzaron a decirnos hace unos trece años que las generaciones que viven ahora serán las que lo experimenten. Eso significa que estamos cerca. Saber eso es un regalo, dado que éste es un plan trazado hace miles de años.

Podemos ver señales de que se avecina un gran cambio con avistamientos de naves, conflictos mundiales, avances en inteligencia artificial y cambios en el comportamiento animal. Podemos encontrar muchos paralelismos entre las profecías de Jesús y la revelación pleyadiana. Mateo 24 dice que sólo el Padre Celestial conoce el día y la hora, y que llegará el Hijo del Hombre cuando menos lo esperemos.

Las fuentes que hacen predicciones sólo confunden a quienes desean aprender. Cuando las predicciones son erróneas, se pierde credibilidad. Si la predicción es correcta, no importa porque estamos en el brillo. Estas son las pruebas finales. Lo lograrás. Intenta disfrutar del viaje.

¿ INMINENTE ?

El cambio es inminente para muchos de los que viven hoy, según Kabamur, pero la gente tiene diversas interpretaciones de la palabra ‘inminente’ para un plan elaborado hace cientos de miles de años, cuya resolución está garantizada durante la vida de la mayoría de los seres humanos que viven actualmente.

Mientras persistan las fuerzas oscuras, podría surgir un conflicto mundial, y es fundamental reflexionar y no obsesionarse con el momento oportuno. Las fuerzas oscuras se han debilitado, pero sus planes no han terminado. Se dan las condiciones para un conflicto global, que podría adoptar diversas formas.

Se desarrollarán los acontecimientos y más gente se despertará. Es prudente relajarse y reflexionar sobre todo lo que nos han enseñado. No te obsesiones con las fechas. Imagina cómo será la nueva tierra, y esto lo hará posible más rápido. No importa cuánto tiempo te lleve, puedes lograrlo y la espera habrá valido la pena.

I understand people have different interpretations of the word "imminent".



For a plan made hundreds of thousands of years ago, which is guaranteed to resolve in the lifetimes of most humans alive right now, by any stretch of the imagination, the Shift is imminent.



The dark… https://t.co/o3hSxHJrN7 — Kab (@Kabamur) August 10, 2026

RESUMEN DE FULFORD

Se prevé que se mantenga en bucle repetitivo el ciclo de noticias mundiales durante la próxima semana, porque los poderes verdaderos están esperando el desplome del sistema. Potencias asiáticas como la familia del Dragón están dispuestas a cancelar la deuda occidental. También están dispuestas a proporcionar financiación ilimitada para ayudar a reconstruir la economía occidental. Lo único que piden a cambio es el fin de las guerras interminables. Lamentablemente, los gobernantes están obsesionados con iniciar una tercera fiesta mundial.

Ha sido frustrante tratar con esa gente porque nos enfrentamos a una situación de toma de rehenes. Cualquier intento de expulsarlos por la fuerza les daría la excusa perfecta para usar armas de destrucción masiva y comenzar su plan de exterminio. Por eso se está aplicando una política gradual de erradicación de la corrupción.

Esto es frustrante porque todos queremos que esto termine pronto. Sin embargo, se está erradicando la corrupción realmente y estamos cerca de poner fin a esta situación. Sabemos que lo hemos predicho desde hace mucho tiempo y aún así continúa la pesadilla, pero recordemos que estamos desmontando un sistema milenario, así que debemos dejar de pensar en términos de semanas y meses.

ACUERDOS

En diciembre de 2020, Haim Eshed, exjefe del programa de seguridad espacial de Israel, declaró que EEUU mantenía acuerdos con la coalición de mundos para realizar experimentos conjuntos, incluida una base secreta en Marte, en medio de un patrón histórico de interacciones. Dijo que le habían aconsejado a Trump que no hiciera pública la información para evitar la histeria colectiva, porque la humanidad aún no estaba preparada.

El exministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, confirmó posteriormente que una federación de múltiples especies ha vigilado la Tierra durante milenios bajo estrictas normas de no injerencia. Sigue apareciendo el mismo patrón de alianzas desde los contactados de la década de 1950 hasta las audiencias sobre ovnis de la década de 2020.

👽 ALIENS ALREADY SIGNED DEALS WITH US GOV ? 🇺🇸



In December 2020, Haim Eshed, former head of Israel’s space security program, stated the US held agreements with a Galactic Federation of NHI for joint experiments, including a secret Mars base with American and alien personnel.… pic.twitter.com/thzQEUi4VH — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) August 11, 2026

INMERSIÓN

No estamos atrapados en una trampa demoníaca para nuestras almas, según Kabamur. Las fuerzas oscuras invisibles son las que están atrapadas. Hemos regresado muchas veces por elección propia para jugar un juego que parece muy real.

Aceptamos nacer en un mundo de engaño, crueldad y sufrimiento, pero con todas las herramientas que necesitamos. No lo parece mientras jugamos, pero desde otra perspectiva, es divertida esta experiencia. Nada se desperdicia.

En realidad, no estamos aquí para derrotar demonios por la libertad de la Tierra. Sí, nos enfrentamos al mal, pero en realidad estamos aquí para desafiarnos a nosotros mismos y despertar de la mentalidad de víctima. Ya somos libres.

Los demonios no tienen poder y necesitan que creamos que somos víctimas o que estamos atrapados. Necesitan que elijamos el mal. Todo esto es una prueba. Lo importante es recordar que el alma siempre está a salvo, las fuerzas de la luz siempre tienen más poder y está asegurado el cambio.

We're not in a demonic soul trap.



Earth's unseen dark forces are the ones who are trapped.



We've returned many times by choice to play a game that seems very real.



We agree to be born into a world of deception, cruelty and suffering, but with all the tools we need.



It doesn't… — Kab (@Kabamur) November 27, 2025

Sierra cree que las almas vinieron a la tierra para aprender, como en una escuela; sin embargo, las reglas cambiaron para peor desde que fue secuestrada la tierra. No cree que las almas vinieran aquí para fragmentarse ni para experimentar tanto trauma una y otra vez sin salida. Ha habido maestros muy poderosos aquí que se han encargado de eliminar la oscuridad. Los seres oscuros que no se pueden rehabilitar son enviados al sol central galáctico y dejan de estar individualizados.

JEROGLÍFICOS EN OVNIS

Un estudio revela que antiguos símbolos parecidos a jeroglíficos aparecen de forma constante en vehículos no humanos recuperados de accidentes que datan de 1947, lo que sugiere un sistema de comunicación estable que se extendió durante milenios. Los programas de recuperación de legados que se rumorean, que abarcan desde Roswell en 1947 hasta la década de 2020, muestran el mismo sistema de símbolos centrales grabado en vehículos no humanos.

En las vigas estructurales y en las superficies de control, tras múltiples colisiones, aparecen cartuchos geométricos y marcadores pictóricos que se asemejan sorprendentemente a los jeroglíficos egipcios. El patrón consiste en elementos superpuestos con forma de hoja de junco y de escarabajo, fusionados con símbolos abstractos de energía. Se agrupan cerca de los nodos de propulsión y presentan proporciones constantes a lo largo de décadas de hallazgos.

Los investigadores vinculan este patrón recurrente con un lenguaje operativo o de comunicación no humano que se ha mantenido estable durante casi 80 años de avistamientos documentados de fenómenos aéreos no identificados. Un sistema de escritura permanece inalterado a lo largo de generaciones.

🚀 ANCIENT HIEROGLYPHS ON MODERN NHI CRAFT: THE RECURRING PATTERN FINALLY MAPPED



Rumoured legacy recovery programs spanning 1947 Roswell through the 2020s show the same core symbol system etched into non-human vehicles.



Geometric cartouches and pictorial markers, strikingly… pic.twitter.com/AqhRfpEhzM — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) August 10, 2026

PRESIÓN

Se está acumulando una presión detrás de la cortina que no puede ver el público todavía, según Guardian Daniel. No es el tipo de presión que aparece en los titulares. No es siempre alta ni visible, y nunca se explica, pero pueden sentirla los que saben cómo observar. Algo se mueve, algo cambia y algo viejo se resiste a lo que viene.

Durante demasiado tiempo se le ha mostrado al mundo sólo la superficie. Declaraciones públicas, retrasos, confusión, explicaciones que nunca explicaron lo suficiente, y silencio donde debería haber estado la claridad. Pero detrás de esa superficie sucede el movimiento real en lugares que no verá la mayoría de la gente. Se están probando sistemas, se están presionando las estructuras, se están debilitando los viejos acuerdos y se están preparando los nuevos senderos. Ésta es la presión detrás de la cortina.

El viejo mundo desea que la gente crea que nada está cambiando. Desea que la gente esté cansada, distraída y dividida. Desea que la gente mire al silencio y lo llame fracaso, pero el silencio no siempre es fracaso. A veces el silencio significa que está protegido el proceso. A veces el silencio significa que se está moviendo la gente correcta cuidadosamente. A veces el silencio significa que se están alineando las piezas antes de que se pueda abrir la puerta.

Pero la presión lo cambia todo, expone la debilidad, y revela quién está preparado y quién pretende ser fuerte solamente. La presión fuerza a los sistemas ocultos a mostrar sus grietas. La presión trae la verdad más cerca de la superficie, y cuando se acumula suficiente presión detrás de la cortina, ésta no puede permanecer cerrada para siempre.

Puede que el público no vea cada movimiento cada día, pero el movimiento es muy real. Se están probando los viejos raíles financieros, se están cuestionando los viejos sistemas digitales, y se están revisando las viejas estructuras de seguridad.

Se acerca la transición cuántica. Ya no son ideas distantes la liquidez del QFS, el acceso protegido, la identidad digital y la nueva arquitectura financiera. Todo ello forma parte de la presión. Esa es la razón por la cual importa tanto la próxima fase.

El viejo sistema no libera el control por voluntad propia, ni abre las puertas porque la gente lo pida simplemente. Las abre cuando la presión se vuelve más fuerte que la resistencia. Las abre cuando no funcionan las viejas excusas. Las abre cuando las estructuras ocultas comprenden que se mueve el futuro, lo aprueben o no.

La presión detrás de la cortina no trata sólo de sistemas, trata de la gente, trata de los que han esperado demasiado tiempo, soportado demasiado, y preguntado demasiadas veces por qué estaba bloqueado el camino. Trata de las familias que esperan alivio, de las comunidades que esperan acceso, y de la gente que espera el día en que comience a levantarse el peso finalmente.

Ese día no está creado por palabras vacías. Está creado por movimiento, protección y presión colocada en el sitio adecuado. El viejo mundo trata de mantener cerrada la cortina, pero está aumentando la presión, y pronto no podrá permanecer oculto lo que estaba escondido detrás de ella.

Enlace al vídeo en español:

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