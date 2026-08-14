8 errores que nos estresan al conducir

El 75% de los españoles aseguran que les estresa conducir

Las mujeres tienden a estresarse con mayor frecuencia que los hombres

La tecnología es una gran aliada que te permitirá mantener la calma

Aparcar es uno de los principales problemas que afectan a la movilidad de las ciudades. Se estima que los conductores pasan una media de 2.500 horas de su vida buscando aparcamiento y que el 30% del tráfico de las ciudades lo causan vehículos que buscan donde estacionarse, lo que contribuye a la emisión de hasta 50 millones de toneladas de polución en Europa.

Según el estudio “Hábitos de movilidad y aparcamiento en España”, realizado por EasyPark, el 75% de los españoles aseguran que les estresa conducir, siendo las mujeres (un 80,5%) más propensas a este estrés que los hombres (un 69,5%). Entre las situaciones que más estrés generan a los españoles al volante, un 63,7% de la población señala que los momentos más tensos los sufren cuando un coche que circula detrás se acerca demasiado. Además, un 31,2% menciona que los cruces son una fuente de gran estrés, mientras que un 23,8% destaca que los aparcamientos en pendiente les resultan particularmente estresantes.

Asimismo, los datos revelan que otras de las situaciones más molestas para los conductores en lo que respecta al aparcamiento son el límite de tiempo (31,5%) y el hecho de que solo se pueda pagar en efectivo en el parquímetro (13,4%).

Por ese motivo y en el marco del Día Mundial de la Relajación que se celebra el 15 de agosto, EasyPark pone el foco en algunos errores que los conductores cometen mientras conducen y que hacen crecer sus niveles de estrés.

Salir con el tiempo justo: conducir con prisa es muy estresante, por lo que recomendamos salir con un margen prudencial. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero hay muchas circunstancias que pueden retrasar nuestra llegada, como el estado del tráfico o no saber dónde aparcar. Es un pequeño esfuerzo que vale la pena.

conducir con prisa es muy estresante, por lo que recomendamos salir con un margen prudencial. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero hay muchas circunstancias que pueden retrasar nuestra llegada, como el estado del tráfico o no saber dónde aparcar. Es un pequeño esfuerzo que vale la pena. No aprovechar la tecnología a tu alcance: cada vez existen más aplicaciones que nos facilitan la conducción. Una de ellas es la funcionalidad Find de EasyPark que supone un ahorro de tiempo, combustible y problemas, ya que indica las zonas en las que hay más probabilidad de encontrar plazas libres.

cada vez existen más aplicaciones que nos facilitan la conducción. Una de ellas es la funcionalidad Find de EasyPark que supone un ahorro de tiempo, combustible y problemas, ya que indica las zonas en las que hay más probabilidad de encontrar plazas libres. Llevarse los problemas de viaje : conducir enfadado o incluso mantener una discusión al volante es muy peligroso. Los problemas deben dejarse fuera del coche y centrarse en realizar una conducción cómoda y tranquila.

: conducir enfadado o incluso mantener una discusión al volante es muy peligroso. Los problemas deben dejarse fuera del coche y centrarse en realizar una conducción cómoda y tranquila. No planificar : improvisar al volante no suele ser bueno. Si tienes clara la hora y la zona a la que deseas ir, mejor reserva plaza en un parking a través de la web de EasyPark, así evitarás sorpresas de última hora.

: improvisar al volante no suele ser bueno. Si tienes clara la hora y la zona a la que deseas ir, mejor reserva plaza en un parking a través de la web de EasyPark, así evitarás sorpresas de última hora. No utilizar los aparcamientos disuasorios: son muy buena opción para no perder tiempo buscando sitio donde dejar tu vehículo. Estará bien aparcado y disfrutarás de un agradable paseo hasta tu lugar de destino.

son muy buena opción para no perder tiempo buscando sitio donde dejar tu vehículo. Estará bien aparcado y disfrutarás de un agradable paseo hasta tu lugar de destino. Huir de la zona regulada: algunos conductores evitan la zona azul, pero tiene muchas ventajas: hay más plazas libres y suele estar situada en los centros urbanos. Si eliges aparcar en zona regulada, utiliza la app EasyPark. Con ella podrás iniciar, parar y extender tu estacionamiento desde el móvil cómodamente, sin tener que buscar un parquímetro para pagar el aparcamiento, ni pararte a aprender cómo funciona.

algunos conductores evitan la zona azul, pero tiene muchas ventajas: hay más plazas libres y suele estar situada en los centros urbanos. Si eliges aparcar en zona regulada, utiliza la app EasyPark. Con ella podrás iniciar, parar y extender tu estacionamiento desde el móvil cómodamente, sin tener que buscar un parquímetro para pagar el aparcamiento, ni pararte a aprender cómo funciona. Conducir incómodo: todo influye en la conducción, desde la temperatura del vehículo hasta el calzado que nos ponemos. Sentirse bien mientras conducimos es muy importante por lo que utiliza ropa cómoda, presta atención a detalles como llevar tus gafas de sol en verano, regula el aire acondicionado y elige una música que te guste.

todo influye en la conducción, desde la temperatura del vehículo hasta el calzado que nos ponemos. Sentirse bien mientras conducimos es muy importante por lo que utiliza ropa cómoda, presta atención a detalles como llevar tus gafas de sol en verano, regula el aire acondicionado y elige una música que te guste. Ignorar las normas de cada ciudad: si no quieres dedicar tiempo y esfuerzo a conocer los horarios y normas de aparcamiento de las ciudades que visitas confía en la tecnología. Con EasyPark solo debes seleccionar tu zona e iniciar el aparcamiento, la aplicación se encarga del resto y en tu propio idioma, algo muy útil si te encuentras en el extranjero.

Acerca de EasyPark, parte de la plataforma mundial de movilidad Arrive:

EasyPark, parte de la plataforma mundial de movilidad Arrive, es el principal proveedor de soluciones inteligentes de aparcamiento y movilidad en Europa. Presente en más de 20.000 ciudades de más de 90 países, EasyPark simplifica el aparcamiento, la recarga y la movilidad en todo el mundo. En estrecha colaboración con las ciudades, EasyPark está impulsando la digitalización, utilizando información basada en datos y soluciones inteligentes para hacer que las ciudades sean más habitables.

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