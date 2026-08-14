Más del 50% de jóvenes están solteros y el 2% en relación abierta 

Resultados Encuesta a 4.138 jóvenes entre 18 y 35 años

La encuesta refleja que un 32,6% está en pareja y algo más del 11% casados

Más del 75% quiere tener hijos

El 53,8% de los jóvenes de entre 18 y 35 años en España se considera soltero, frente al 32,6% que reconoce estar en pareja y el 11,7% que se ha casado. Además, destaca el 1,9% que asegura que se encuentra en una relación abierta, según una encuesta realizada por el Centro de Ayuda Cristiano a más de 4.000 jóvenes para conocer la realidad actual de la generación española.

El análisis realizado también refleja la opinión generalizada de la juventud sobre los vínculos con sus parejas y sobre su visión de futuro respecto al concepto de la familia. El porcentaje de quienes prefieren una unión libre sin necesidad de casarse se sitúa en el 18,9%. Y, entre los que sí que quieren concertar esa unión, el 64,3% de jóvenes son favorables a hacerlo por la iglesia mientras que el 36,5% optaría por el matrimonio civil.

Cuando se les plantea la decisión de tener hijos, el 76,9% quiere tener descendencia, mientras que el 23,1% asegura que no. Y es que más del 82% considera a la familia como una institución actual.

“La encuesta muestra -según Matías Maidana, del Centro de Ayuda Cristiano- que los jóvenes que conviven en pareja prácticamente triplican a quienes están casados. Este dato refleja una transformación en las formas de convivencia y en la manera de entender el compromiso de pareja entre las nuevas generaciones”.

La vivienda, la incertidumbre laboral, la salud mental o el impacto de las redes sociales son también otras de las grandes preocupaciones de la juventud española. Más de la mitad de los encuestados (52,5%) se muestra altamente preocupada por su futuro profesional, situando el acceso a la vivienda como el principal motivo de inquietud, por delante del salario, la estabilidad laboral o la dificultad para encontrar empleo.

La salud mental constituye otro de los ejes del estudio realizado por Centro de Ayuda Cristiano. Uno de cada cuatro jóvenes (26,1%) afirma padecer algún trastorno psicológico, mientras que el 51,1% asegura haber reducido o abandonado total o parcialmente las redes sociales para proteger su bienestar emocional.

La fotografía que deja el estudio va más allá de la religión. Retrata a una generación que ha crecido entre crisis económicas, dificultades para emanciparse, incertidumbre laboral y una exposición permanente a las redes sociales. Una generación que admite niveles elevados de preocupación por su futuro, que convive con problemas de salud mental y que, al mismo tiempo, parece volver a hacerse preguntas sobre el sentido, el propósito o la trascendencia. En ese contexto se enmarca uno de los datos más llamativos de la encuesta: el 72,8% de los jóvenes afirma experimentar algún grado de interés o despertar espiritual.

Esto implica que casi tres de cada cuatro jóvenes afirman tener «mucho» o «algo» de interés por la dimensión espiritual. El informe precisa que este dato no equivale necesariamente a una práctica religiosa regular, sino que refleja una búsqueda o interés por esa dimensión personal. Entre quienes manifiestan alguna identificación religiosa, el evangelismo concentra el 41,5% de las respuestas y el catolicismo el 34,7%, mientras que un 13,4% afirma sentirse más próximo a formas de espiritualidad alternativas, como la meditación. El porcentaje de quienes se declaran ateos se sitúa en el 5,9%.

“Los jóvenes están muy preocupados por su futuro al ver los precios de la vivienda y las dificultades para acceder a buenos sueldos. Esa incertidumbre generalizada no ayuda a construir sus vidas, pero tal vez sea uno de los motivos por los que cada vez más de ellos abrazan la espiritualidad”, concluye Matías Maidana, del Centro de Ayuda Cristiano.

La investigación ha sido elaborada por el Centro de Ayuda Cristiano a partir de una muestra de 4.138 jóvenes de entre 18 y 35 años, de los que el 48% trabaja, el 23,5% estudia, el 19,1% compagina ambas actividades y el 9,4% se encuentra en situación de desempleo.

Para acceder a los resultados de la encuesta pinche AQUÍ.

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