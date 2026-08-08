Cerca de 300 personas participan en la gimnasia de mantenimiento que oferta un año más el IMD de El Ejido

GabinetedePrensa agosto 8, 2026 0
EJIDO GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (1)

El Instituto Municipal de Deportes ha puesto en marcha un verano más el programa de gimnasia de mantenimiento del que están formando parte cerca de 300 participantes. Además, están disponibles otras muchas propuestas como deportes acuáticos, carreras, vóley playa, basket 3×3, futbol playa, día de bicicleta y fiestas del mar.

La gimnasia de mantenimiento es gratuita y no requiere de inscripción previa, arrancó el pasado 1 de julio y finalizará el 21 de agosto.

Se imparte en el Parque Brisamar, los lunes, miércoles y viernes; en el Campo de rugby en Almerimar, los martes y jueves; en Parque El Palmeral de Balerma, los lunes, miércoles y viernes; en el Parque Municipal de El Ejido, los lunes, miércoles y viernes; y en el Parque Plaza de Abastos en Santa María del Águila, los martes y jueves.

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