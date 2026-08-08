Andalucía ha exportado aceite de oliva valorado en más de 1.425 M€ entre enero y mayo de 2026

Los pimientos ocupan el segundo puesto del ranking de ventas internacionales con 768 M€, seguidos de fresas, pepinos y tomates

El aceite de oliva sigue liderando el ranking de productos agroalimentarios de Andalucía con mayor valor de exportación al superar los 1.425 millones de euros entre enero y mayo de 2026. Según los datos elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, las ventas internacionales de este alimento han experimentado una bajada del 10,5% en valor respecto al mismo período del año anterior pero, aún así, sigue siendo el producto estrella de la región andaluza.

El segundo puesto de la lista lo ocupan los pimientos frescos, que rozan los 768 millones de euros en los primeros cinco meses de este año por la venta de casi 299 toneladas en mercados extranjeros. Este registro supone una subida de más del 9% en valor y del 1,5% en volumen respecto al mismo período de 2025.

Las fresas frescas son el tercer producto con mayor valor exportado desde Andalucía entre enero y mayo al superar los 648 millones de euros, casi un 2% más que en los mismos meses del año pasado. En cuanto al volumen se han exportado cerca de 205 toneladas que suponen un incremento del 2,9% en comparación con 2025.

Tras este alimento se encuentran los pepinos, con casi 530 millones de euros por la venta internacional de más de 300 toneladas entre enero y mayo de 2026. Comparado con los datos de 2025, supone un incremento del 21% en valor y del 2,2% en peso.

En el caso de las exportaciones de tomates en los primeros cinco meses de 2026, la evolución ha sido muy positiva en el plano económico. Concretamente, el informe elaborado por la Consejería de Agricultura apunta a una subida interanual de más del 15% al alcanzar los 384,4 millones de euros este año. Los calabacines, en el sexto puesto de la tabla, superan este crecimiento al ganar un 36,6% en valor y alcanzar los 285,6 millones de euros hasta mayo de 2026.

Las frambuesas (251,8 millones de euros), las aceitunas de mesa (casi 250 millones de euros), los aguacates (227,6 millones de euros) y los arándanos (216,2 millones de euros) completan el listado de los diez productos agroalimentarios andaluces con mayor valor exportado en los primeros cinco meses de 2026. En total, las exportaciones agroalimentarias de Andalucía entre enero y mayo de este año han superado los 3,4 millones de toneladas valoradas en 8.165 millones de euros. Este dato económico supone un crecimiento del 1,6% respecto al valor de las bebidas y alimentos exportados en los primeros cinco meses de 2025.

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