Los equipos de categoría Senior ya pueden inscribirse para participar los días 11 y 12 de septiembre en Iznájar (Córdoba)

«Más que un torneo, una experiencia que se vive y se recuerda» es el lema de esta cita que, edición tras edición, se consolida como punto de encuentro del Fútbol 7 Femenino andaluz

La organización espera superar los 13 equipos y las más de 180 jugadoras de la pasada edición

Los equipos de categoría Senior ya pueden inscribirse en el III Torneo de Fútbol 7 Femenino «El Biombo», que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Iznájar (Córdoba). La competición repartirá 1.700 euros en premios y el plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto hasta el 14 de agosto. Los equipos interesados pueden solicitar más información e inscribirse llamando al teléfono 652 58 14 94 (Antonio).

La competición está dirigida a equipos de Fútbol 7 Femenino de categoría Senior (a partir de 15 años) y los encuentros se disputarán en las instalaciones deportivas de Valdearenas, junto al embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía. Además de los partidos, las participantes disfrutarán de una programación que incluye zona de acampada, desayuno molinero, almuerzo conjunto y actividades como piragüismo o aquagym.

El torneo repartirá 1.700 euros en premios. El equipo campeón recibirá 1.000 euros, el subcampeón obtendrá 400 euros y el tercer y cuarto clasificados serán premiados con 150 euros cada uno.

Organizado por la Peña Madridista «El Biombo» de Iznájar, el torneo nació con la vocación de impulsar el Fútbol 7 Femenino y favorecer la convivencia entre equipos. La entidad fue, además, una de las primeras peñas oficiales del Real Madrid en contar con una sección femenina gestionada íntegramente por mujeres, un compromiso que sigue reflejándose en esta iniciativa.

Más allá de la competición, el torneo propone un fin de semana pensado para compartir deporte, naturaleza y convivencia. La zona de acampada, el desayuno molinero, el almuerzo conjunto y las actividades al aire libre convierten la cita en una experiencia que va más allá de los resultados y que resume el lema de esta edición: «Más que un torneo, una experiencia que se vive y se recuerda».

Tras reunir el pasado año a 13 equipos y más de 180 jugadoras, la organización afronta esta tercera edición con el objetivo de seguir creciendo. La inscripción tiene un coste de 80 euros por equipo y los interesados podrán formalizar su participación hasta el 14 de agosto llamando al 652 58 14 94 (Antonio).

Más información:

Instagram: @torneofemenino.el_biombo

Facebook: Torneo de Fútbol 7 Femenino “El Biombo”

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