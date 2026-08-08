Mª Carmen Ruiz toma posesión como concejal del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido

Mª Carmen Ruiz, en la sesión de pleno ordinaria celebrada esta mañana, ha tomado posesión de su acta de concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de El Ejido.

Tras el primer punto del Pleno, Mª Carmen se ha incorporado para tomar posesión y jurar su cargo. A continuación, la alcaldesa, Julia Ibáñez, le ha trasladado su “felicitación y enhorabuena” y ha destacado de ella “su compromiso, determinación, capacidad, que irán acompañados de todo el apoyo de los miembros del equipo de Gobierno”. Por su parte, la nueva concejal ha manifestado que accede “a la nueva responsabilidad con “enorme ilusión y muchas ganas de trabajar por El Ejido y por los ejidenses”.

Mª Carmen es una persona muy vinculada al núcleo de San Agustín, de donde es natural y reside. Cursó el ciclo Formativo de Administración y Finanzas y, desde que finalizó sus estudios, se dedica al tema de la Administración en el sector privado. Asimismo, es una persona muy activa en el trabajo en beneficio del municipio, colaborando y contribuyendo en el desarrollo de actividades e iniciativas en San Agustín.

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