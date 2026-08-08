El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que atienda a las familias de los fallecidos y a los afectados en el incendio de Los Gallardos

Rodrigo Sánchez Haro insiste en la necesidad de aclarar por qué no se activó el ES-Alert y en la creación de una comisión de investigación parlamentaria por justicia con las 14 personas que perdieron la vida

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía que atienda de manera inmediata a los familiares de las víctimas del incendio de Los Gallardos. Tras conocerse la decisión de las familias de personarse en la causa judicial, el dirigente socialista ha advertido de que “Moreno Bonilla no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene que escuchar a las víctimas, tiene que recibirlas, tiene que atenderlas y tiene que dar todas las explicaciones que sean necesarias”.

Sánchez Haro ha señalado que los familiares están pidiendo “algo tan elemental como saber qué ocurrió, qué avisos se dieron, por qué no se utilizó el ES-Alert y si esta tragedia pudo evitarse”. Ante estos interrogantes, ha garantizado que la formación socialista mantendrá un seguimiento estrecho y una exigencia continua de transparencia: “Desde el Partido Socialista vamos a estar presentes, vamos a estar vigilantes y vamos a exigir que se llegue hasta el final”.

El responsable socialista ha remarcado la necesidad imprescindible de constituir una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades y hacer justicia con las víctimas. “Volvemos a exigir nuevamente una comisión de investigación sobre el incendio. No puede haber miedo a investigar, no puede haber documentos que no aparezcan, no puede haber preguntas sin contestar ni versiones contradictorias, porque no puede volver a repetirse esta tragedia”, ha remarcado.

Finalmente, Sánchez Haro ha instado al jefe del Ejecutivo andaluz a romper la política del silencio y posicionarse claramente ante la ciudadanía. “14 personas perdieron la vida. Sus familias y los andaluces merecen conocer la verdad, y Moreno Bonilla tiene que decidir qué quiere hacer: si ponerse al lado de los que piden la verdad o seguir protegiendo el silencio de su Gobierno”, ha afirmado, concluyendo con el compromiso de la organización de estar “con las víctimas, con sus familias y con la verdad, hasta el final”.

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