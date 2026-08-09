Los centros comerciales elevan un 6,4% sus ventas en el primer semestre

GabinetedePrensa agosto 9, 2026 0
Centro Comercial Torrecardenas
Agustín Morales 
El ‘Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q2’ de MVGM desvela que las ventas YTD (acumuladas del año) registraron un incremento del 6,4% interanual, mientras que las afluencias crecieron un 3,4% en el mismo periodo. Las categorías de Moda y Hogar continúan liderando la distribución de las ventas, secundadas por el peso clave de la restauración y el resto de los segmentos comerciales.
El sector retail en España mantiene su pulso positivo y cierra el primer semestre de 2026 con un desempeño sólido y consistente. El ‘Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q2’ de MVGM, compañía referente europea en Property Management, ha revelado que las ventas acumuladas (YTD) en los centros comerciales registraron un notable incremento del 6,4% en tasa interanual, al tiempo que las afluencias experimentaron una subida del 3,4% en un año.“Las ventas mantienen un crecimiento superior al de las afluencias durante el primer semestre de 2026, reflejando una demanda que sigue mostrando fortaleza. Este comportamiento confirma la capacidad del sector para sostener una evolución positiva más allá del crecimiento del tráfico”, afirma Faustino García, director de Retail en MVGM.Estas cifras reafirman una tendencia clave para el mercado: la solidez del retail se refleja en que las ventas superan de nuevo al IPC, demostrando el crecimiento real del consumo en los centros comerciales. Asimismo, el hecho de que el incremento de las ventas continúe por encima de los tráficos pone de manifiesto que la decisión de compra es superior a la de hace unos años, robusteciendo el rendimiento de los operadores en todas las categorías.Moda y Hogar lideran el consumo en un mercado estabilizadoEl reparto de la facturación de este periodo mantiene el protagonismo de las categorías de Moda y Hogar, mientras que la Restauración continúa consolidando su relevancia dentro del conjunto. Esta estructura contribuye a sostener una base de consumo amplia y estable, favoreciendo un crecimiento equilibrado entre las principales áreas de actividad comercial.“La atención de los operadores, propietarios e inversores seguirá centrada en potenciar la activación comercial como la gran palanca de crecimiento, consolidando un mercado retail fortalecido por una sostenida mejora de las afluencias y de la productividad de las visitas desde 2021”, concluye Faustino García.

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