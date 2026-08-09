El alquiler residencial mantiene niveles máximos en los principales mercados, con Barcelona ligeramente por encima de Madrid en renta media por m2

El mercado residencial en los grandes epicentros de la Península Ibérica muestra signos de estabilización en sus precios durante el segundo trimestre de 2026, tras varios periodos de intensas subidas. El ‘Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q2’ de MVGM, compañía referente europea en Property Management, señala que el precio de venta medio en Madrid se ha fijado en 7.332 €/m2, lo que representa un ligero descenso del 0,8% respecto al trimestre anterior.Por su parte, Barcelona registra un comportamiento contrario en el segmento de compraventa, experimentando un pequeño repunte trimestral del 0,5% que sitúa el precio medio en 6.093 €/m2. La Ciudad Condal continúa presentando un mercado de alquiler más tensionado que la capital, alcanzando rentas medias de 27,6 €/m2/mes, una cifra sin variación trimestral pero que se consolida como el nivel más alto entre ambos mercados. En Madrid, el alquiler medio se estabiliza en 25,5 €/m2/mes, sin registrar tampoco variación trimestral.“Aunque el precio de venta en Madrid experimenta un leve ajuste a la baja y los alquileres se mantienen estables en ambos municipios, continuamos con unos niveles de rentas que siguen siendo muy elevados para la demanda actual, con tasas de esfuerzo por encima del 43%. Esto demuestra que la presión para acceder a la vivienda continúa muy fuerte, y solo podremos hablar de verdadera estabilización si la tendencia continúa en lo que queda de año”, afirma Faustino García, director de Residencial en MVGM.“De cara a los próximos meses, la evolución del mercado dependerá de la capacidad de activar nuevos desarrollos urbanísticos que aporten agilidad y alivien la tensión en las áreas metropolitana, pero el proceso será lento. Ante la imposibilidad de asumir las rentas de los principales centros urbanos, prevemos que una parte de la demanda continuará desplazándose hacia zonas periféricas, trasladando la presión a los municipios colindantes”, concluye Faustino García.