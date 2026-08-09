Miski Liu Suria

La vida como misionero de la luz es muy solitaria a menudo. Por eso es tan importante la comunidad. Nos necesitamos mutuamente para apoyarnos a diario.

«Que empiecen los juegos»

“ Que empiece la acción”

Mensaje sobre el ajedrez

Energía expansiva del León

Agosto será un mes inolvidable

Este mes está cargado de energía

Energía para revolucionar las cosas

León cósmico ante un portal de ajedrez

«Que empiecen los juegos» (Let the games begin) es una frase que se usa para anunciar o declarar el inicio oficial de algo, especialmente de un espectáculo o una situación que se presenta como un juego de ajedrez o una contienda. Se usa cuando alguien quiere decir “que empiece la accióny el espectáculo”. Es una forma teatral de decir “ya empezó la pelea y estoy listo”.

Esta frase histórica no tendría tanta importancia si no la acabara de pronunciar el propio presidente de EEUU. Que cada uno le dé la interpretación que desee, positiva o negativa, pero yo me abstengo de hablar de política, porque es un tema que genera mucha polémica, y que suscita todo tipo de interpretaciones y teorías de la conspiración, positivas y negativas.

LET THE GAMES BEGIN!!!♟️😏🥳🥳🥳 pic.twitter.com/V4UXdFoTjr — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) August 8, 2026

Algunos comparan esta frase con los Juegos del Hambre y otros la interpretan como una invitación a celebrar el espíritu de superación, trabajo en equipo y disciplina. En lugar de evocar conflicto o distopía, la frase se podría entender como un llamado optimista y enérgico a dar inicio a un gran acontecimiento que honre a la próxima generación. Es el equivalente moderno a “¡Que empiecen los Juegos Olímpicos!” o “¡Que comience la fiesta de la excelencia!”.

ENERGÍA EXPANSIVA

Esta alineación de la puerta del león es uno de los cambios energéticos más expansivos del año. Agosto será un mes inolvidable con activaciones poderosas. Aumentan tanto la oscuridad como la luz y se intensifican en energía durante esta activación del portal, recordándonos a todos nuestro libre albedrío y poder de elección en este planeta dualista.

Este poderoso portal del león destaca cualquier desarmonía interna para que puedas ver lo que ya no resuena con tu energía para tu mayor bien. La frecuencia del número ocho encarna la energía del redescubrimiento, la reinvención, los nuevos comienzos y las posibilidades infinitas.

Este portal altamente cargado activa correcciones moleculares y celulares en el ADN y en las estructuras genéticas. Esta fase de sanación permite al ser ascendente superar obstáculos y limitaciones que dificultan su camino. Esta fase planetaria puede traer sorpresas repentinas, bendiciones inesperadas, justicia divina, saltos cuánticos, intuición, iluminación espiritual, liberación, conexión más profunda con el alma, reparación del ADN, nuevas oportunidades, conciencia y corrección en el rumbo del alma.

Durante la última semana, los ascendentes han recibido activaciones poderosas de las manifestaciones infinitas del alma y descargas de sabiduría ancestral. Muchos pueden sentir esta energía intensa pulsando en su ser, retirándose cuando sea necesario a un espacio tranquilo y seguro, adentrándose en el útero energético cósmico. Se expanden en esta quietud, mientras se activan los códigos de luz divina en su interior. Antes de la próxima luna llena, muchos comenzarán a sentir un propósito más profundo en su vida y darán a luz a una nueva versión mejorada y auténtica de sí mismos

Esta semana, muchos en ascenso podrían experimentar viejos recuerdos y revisiones de vida que surgen de la nada. La vida onírica se podría volver muy activa, intensa, consciente, vívida y lúcida, con importantes purificaciones y limpiezas durante el sueño. El mareo y la presión en la cabeza alcanzarán su punto máximo en ocasiones, acompañados de lo que se conoce como sensación de estar en un ascensor.

Quienes se encuentran en la fase ascendente también pueden experimentar momentos intensos de angustia y dolor, para luego recuperarse con la misma rapidez e incluso con más fuerza. Pueden sentir como si tuvieran agua en los oídos, con chasquidos y crujidos. Algunos pueden experimentar dificultad para tragar. Esos síntomas pueden aparecer más adelante en la semana.

Este mes está cargado de energía para revolucionar las cosas, romper con la rutina y vivir encuentros inesperados. Se prevén intervenciones divinas, revelaciones, retribución kármica, justicia, equilibrio, armonía, abundancia, bendiciones y grandes avances Los astros se han alineado y se están respondiendo muchas oraciones, trayendo bendiciones largamente esperadas y preparando el terreno para su manifestación. Esta energía ampliada se mantendrá muy intensa durante los próximos nueve días.

Durante esta activación intensa, algunos en proceso de ascensión podrían experimentar dolor que desaparece posteriormente, sustituido por oleadas de dicha en todo el cuerpo físico y en los centros energéticos. Estos cambios también pueden provocar sensación de nerviosismo y desequilibrio en la estructura interna. El cuerpo interno vibra. El cuerpo físico se adapta a frecuencias de energía más elevadas, observando sin juzgar y brindándose apoyo como se le brindaría a un ser querido que atraviesa una transición vital significativa; el ser en proceso de ascensión experimenta una transformación drástica.

Pueden resurgir los traumas del pasado en los próximos días; esto lo experimentan la mente, el cuerpo físico y el inconsciente, no el alma ni la conciencia. La mente y el cuerpo son finitos y limitados, mientras que el alma y la conciencia son infinitas e ilimitadas. Es importante reconocer que el ser no se limita a la mente ni al cuerpo. El ser en su totalidad tiene la capacidad de sanar y superar cualquier trauma experimentado en esta vida.

Todos los seres en ascenso siguen trabajando para liberar realidades antiguas de sus campos áuricos. Resurgen recuerdos extraños a medida que se desprenden y disuelven las líneas temporales y las emociones del pasado. Aumenta la intensidad colectiva durante este portal, provocando un aumento de la sensibilidad emocional.

Durante esta intensa activación del portal, se produce un gran cambio, pues las viejas costumbres se transforman en una nueva conciencia de unidad ampliada y nuevos comienzos en la tierra ascendente. Se fusionan los cuerpos energéticos del chakra del corazón y del tercer ojo, desbloqueando capacidades de comunicación cósmica. Se observa un cambio significativo hacia una vida centrada en el corazón en la nueva tierra, un estado vibratorio superior.

Esta intensa energía planetaria proporciona fuerza y coraje para liberar lo que ya no sirve y genera una mayor conciencia del potencial ilimitado y de las posibilidades que ofrece la transformación. Ya no recibe apoyo todo aquello que no esté alineado con la nueva tierra y podría colapsar durante este intenso portal.

La energía planetaria de la puerta del león ampliará las manifestaciones; quienes asciendan accederán a estados superiores de conciencia y elevarán sus frecuencias para alinearse con su esencia profunda. Expandir la atención plena, la gratitud y la apertura conduce a bendiciones en la vida.

Enlace al vídeo en español:

Relacionado