Empiezan a aplicarse nuevas normas en materia de envasado para proteger a los consumidores

Desde hoy empiezan a aplicarse en toda la Unión Europea nuevas normas en el marco del Reglamento sobre los envases y residuos de envases. Ahora habrá límites estrictos para las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, conocidas como «sustancias químicas eternas») en los envases que entren en contacto con alimentos, lo que protegerá en mayor medida a los consumidores y al medio ambiente. Las definiciones, por ejemplo, para los fabricantes y los productores que se encargan de la responsabilidad ampliada del productor en materia de envases, se armonizarán ahora en toda la UE. Ahora también se exigirán determinados marcados e información para los envases, garantizando que pueda identificarse y contactar con los fabricantes o importadores de envases según sea necesario.

Se irán aplicando gradualmente otras normas adicionales en el marco del Reglamento sobre los envases y residuos de envases. La mayoría de las obligaciones serán aplicables a partir de 2030, incluidas las normas sobre reciclabilidad, los objetivos de reutilización o los formatos de los envases de plástico de un solo uso muy pequeños que se utilizan en hoteles y restaurantes.

La Comisión Europea seguirá colaborando estrechamente con las partes interesadas y los Estados miembros para apoyar una aplicación eficiente y práctica sobre el terreno. A fin de facilitar la aplicación uniforme de las nuevas normas en materia de envasado en toda la UE y simplificar el cumplimiento, la Comisión ha publicado directrices sobre la aplicación del Reglamento, así como preguntas frecuentes actualizadas.

Por término medio, cada europeo tira medio kilo de envases cada día, desde tazas de café para llevar hasta cápsulas de bebidas, envoltorios de plástico o aluminio, o paquetes para compras en línea. El Reglamento contribuirá a seguir abordando los retos medioambientales que causan los envases y hará que Europa sea menos dependiente de los combustibles fósiles importados a partir de los cuales se fabrican casi todos los envases de plástico. También contribuirá a reforzar el mercado único para los envases y facilitará el trabajo a las empresas transfronterizas mediante la aplicación de normas comunes.

Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, ha declarado: «El nuevo Reglamento sobre los envases y residuos de envases es una inversión en el futuro de Europa: contribuirá a reducir los residuos, aumentar el reciclaje, hacer que los envases que entren en contacto con alimentos sean más seguros para los consumidores al limitar sustancias nocivas como las PFAS, y reducir nuestra dependencia de las materias primas vírgenes. Se trata de pasos esenciales hacia una economía verdaderamente circular. Al mismo tiempo, el Reglamento sustituirá algunas normas nacionales fragmentadas difíciles de manejar para los operadores económicos en el mercado interior. Sin embargo, las nuevas normas también conllevan costes de ajuste y hemos trabajado intensamente con los operadores del mercado para aplicar las nuevas normas de manera pragmática y no burocrática».

Puede encontrar más información en línea sobre la aplicación de las nuevas normas en materia de envasado.

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