La Comisión desembolsa 6 230 millones de euros para España en el marco de NextGenerationEU

La Comisión Europea ha desembolsado hoy más de 7 130 millones de euros a España (5 970) y Chequia (897) y en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El Mecanismo es el elemento central de NextGenerationEU, el programa de la Comisión posterior a la pandemia para contribuir a la recuperación, el crecimiento económico y la competitividad de los Estados miembros.

España recibirá 6 230 millones de euros (descontada la prefinanciación), que comprenden 5 970 millones de euros relacionados con la sexta solicitud de pago y 265 millones de euros relacionados con las suspensiones revocadas de la quinta solicitud de pago. Ello representa un avance importante en la realización de reformas e inversiones que refuerzan el marco regulador para la construcción de viviendas, robustecen el sistema sanitario, apoyan la movilidad sostenible, mejoran la digitalización de la red ferroviaria de la red transeuropea de transporte y ejecutan proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económicas.

El desembolso de hoy de 5 970 millones de euros (descontada la prefinanciación) se corresponde con la sexta solicitud de pago de España, presentada el 3 de marzo de 2026 y que fue parcialmente aprobada por la Comisión el 2 de julio de 2026.

Los 265 millones de euros corresponden a dos hitos y su pago fue suspendido en la quinta solicitud de pago. Este importe se desbloquea ahora, ya que España ha completado satisfactoriamente un hito pendiente en materia de digitalización de las entidades regionales y locales, y la Comisión ha evaluado positivamente las nuevas medidas adoptadas en relación con un hito en materia tributaria.

La evaluación de los tres objetivos restantes en el marco de la sexta solicitud de pago sigue en curso, a la espera de que se resuelva la solicitud de España de aclaración de los requisitos de aplicación.

Con este sexto pago, España habrá recibido 78 000 millones de euros, es decir, el 76,5 % del total de 102 000 millones de euros que tiene asignados; se cumple así el 60 % de todos los hitos y objetivos de su plan nacional de recuperación y resiliencia.

Se concederán a Chequia 897 millones de euros (descontada la prefinanciación) para contribuir a la construcción de nuevas instalaciones de medicina cardiovascular y de trasplantes, la mejora de la calidad del cribado preventivo del cáncer colorrectal, la introducción de la telemedicina y los servicios de sanidad electrónica, la revisión de las normas sobre tarifas de la red eléctrica y la prestación de servicios a las empresas que se expandan al extranjero.

La Comisión ha desembolsado los fondos a ambos países tras el dictamen favorable del Comité Económico y Financiero del Consejo.Los pagos efectuados en el marco del MRR a todos los Estados miembros se basan en resultados, en concreto la ejecución satisfactoria de sus planes nacionales.

Con vistas a la terminación del Mecanismo a finales de 2026, los Estados miembros deben completar todos los hitos y objetivos pendientes a más tardar en agosto de 2026 y presentar las últimas solicitudes de pago a finales de septiembre.

Puede encontrar en línea este mapa interactivo con ejemplos de reformas e inversiones apoyadas por el MRR. También hay disponible en línea más información sobre el proceso de solicitud de pago del MRR.

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