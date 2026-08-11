HOMENAJE A JAVIER VERDEJO EN EL 50º ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Nación Andaluza Almería

Este jueves 13 de agosto se cumple el 50 aniversario del asesinato del joven almeriense Javier Verdejo Lucas. Con tal motivo, y como lleva ocurriendo desde hace ya 18 años, se realizará un acto Homenaje de recuerdo y de denuncia en la plaza Miguel Naveros-Calle San Miguel, en el mismo lugar donde realizó la pintada sobre un muro, un 13 de agosto de 1976. Pintada en la que trató de escribir el lema Pan, Trabajo y Libertad y que no pudo acabar al ser descubierto por una pareja de la guardia civil.

La Plataforma Homenaje a Javier Verdejo conformada por organizaciones políticas, sindicales y sociales y por personas a nivel independiente hacemos un llamamiento a la participación ciudadana en el acto porque es necesario que el asesinato de un joven almeriense de 19 años, pleno de vida y de ideales, no caiga en el olvido.

Este año el acto de Homenaje además de distintas intervenciones y varias proyecciones de vídeo, contará con la actuación musical de dos grandes artistas flamencos el almeriense Niño Las Cuevas y el granadino Juan Pinilla. Comenzará a las 21 horas.

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