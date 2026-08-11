HOMENAJE A JAVIER VERDEJO EN EL 50º ANIVERSARIO DE SU MUERTE

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Javier Verdejo cartel homenaje en el 50º aiversario de su asesinato

Nación Andaluza Almería

Este jueves 13 de agosto se cumple el 50 aniversario del asesinato del joven almeriense Javier Verdejo Lucas. Con tal motivo, y como lleva ocurriendo desde hace ya 18 años, se realizará un acto Homenaje de recuerdo y de denuncia en la plaza Miguel Naveros-Calle San Miguel, en el mismo lugar donde realizó la pintada sobre un muro, un 13 de agosto de 1976. Pintada en la que trató de escribir el lema Pan, Trabajo y Libertad y que no pudo acabar al ser descubierto por una pareja de la guardia civil.

La Plataforma Homenaje a Javier Verdejo conformada por organizaciones políticas, sindicales y sociales y por personas a nivel independiente hacemos un llamamiento a la participación ciudadana en el acto porque es necesario que el asesinato de un joven almeriense de 19 años, pleno de vida y de ideales, no caiga en el olvido.

Este año el acto de Homenaje además de distintas intervenciones y varias proyecciones de vídeo, contará con la actuación musical de dos grandes artistas flamencos el almeriense Niño Las Cuevas y el granadino Juan Pinilla. Comenzará a las 21 horas.  

Más historias

VISITA OBRAS ESTACIÓN (20)

El Ayuntamiento reclama al Gobierno “certezas y compromisos” sobre los plazos para concluir las obras y la llegada del AVE a Almería

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Juanjo Segura Nuevo Contrato Zonas Verdes (1)

Almería estrena un nuevo contrato de zonas verdes con más medios, inversión y una gestión más sostenible

GabinetedePrensa agosto 10, 2026 0
plano corte asfaltado Puerta Purchena (1)

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días

GabinetedePrensa agosto 10, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Javier Verdejo cartel homenaje en el 50º aiversario de su asesinato

HOMENAJE A JAVIER VERDEJO EN EL 50º ANIVERSARIO DE SU MUERTE

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
VISITA OBRAS ESTACIÓN (20)

El Ayuntamiento reclama al Gobierno “certezas y compromisos” sobre los plazos para concluir las obras y la llegada del AVE a Almería

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Intermodal Almeria

Óscar Puente supervisa el avance de las obras de integración ferroviaria y de la nueva estación intermodal de Almería

GabinetedePrensa agosto 11, 2026 0
Moi Palmero Aranda articulista

Los prescindibles y la gente impresentable

MOISES PALMERO agosto 11, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Agitación mundial

Miski Liu Suria agosto 11, 2026 0