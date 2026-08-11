El Ayuntamiento reclama al Gobierno “certezas y compromisos” sobre los plazos para concluir las obras y la llegada del AVE a Almería

La alcaldesa en funciones, Sacramento Sánchez, recuerda ante los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños que el Consistorio ha cumplido con sus obligaciones, incluida la aportación de 34,2 millones para hacer realidad la integración ferroviaria

Pide conocer los planes del Gobierno para la antigua estación y los terrenos liberados por el soterramiento y reitera la disposición de la alcaldesa a abordar su futuro con el ministro de Transportes

El Ayuntamiento de Almería ha vuelto a reclamar al Gobierno de España “certezas” y un compromiso expreso respecto a los plazos para la conclusión de las obras de integración ferroviaria y la llegada de la Alta Velocidad a la capital. Así lo ha trasladado la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Sacramento Sánchez, durante la visita realizada este martes a las obras, acompañando a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y representantes de ADIF.

En nombre de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, Sánchez ha agradecido la presencia de los representantes institucionales y la posibilidad de conocer sobre el terreno la evolución de “una obra tan determinante como la llegada de la Alta Velocidad a Almería y su integración en el tejido urbano de la capital”. La alcaldesa en funciones ha subrayado que corregir los desequilibrios históricos en materia de infraestructuras y mejorar la conectividad de una provincia eminentemente exportadora y con un importante peso del turismo constituye “un objetivo no solo justo, sino además inaplazable”.

“Almería ni puede ni merece seguir desconectada del resto de España y de la Unión Europea”, ha recalcado Sánchez, recordando que durante décadas la provincia ha tenido que competir en inferioridad de condiciones respecto a otros territorios debido a unas comunicaciones “obsoletas y claramente insuficientes”.

“El AVE necesita certezas, no más promesas incumplidas”

La alcaldesa en funciones ha insistido en la posición que el Ayuntamiento de Almería viene manteniendo respecto a esta infraestructura: colaboración, lealtad institucional y exigencia en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha cumplido con las obligaciones asumidas en el convenio suscrito para ejecutar la integración ferroviaria, en el que participan ADIF, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. En el caso municipal, ese compromiso supone una aportación cercana a los 40 millones de euros, además de la colaboración permanente para facilitar el desarrollo de unas obras llamadas a transformar urbanísticamente la ciudad y abrir definitivamente la puerta a la llegada de la Alta Velocidad.

Sánchez ha defendido que la importancia de este objetivo “supera claramente las discrepancias partidistas” y ha recordado que, desde el inicio del proyecto, la actitud municipal ha estado presidida por una “escrupulosa lealtad institucional”, tanto en el cumplimiento de sus compromisos económicos como en sus posicionamientos públicos.

“El enfrentamiento político no acelera plazos ni ayuda a cumplir calendarios. La negatividad permanente no acerca el final de las obras, pero el optimismo infundado tampoco”, ha advertido.

Por ello, Sánchez ha resumido la posición municipal en una reclamación clara: “Las obras del AVE a Almería no necesitan peleas políticas ni más promesas incumplidas. Lo que necesitan son certezas”.

La alcaldesa en funciones ha valorado positivamente los avances comprobados durante la visita, aunque ha advertido de que la comparación entre la situación real de las obras y los sucesivos anuncios oficiales sobre fechas que finalmente no se han cumplido “tiñen forzosamente de incertidumbre el futuro de esta obra”.

Certezas sobre los plazos

En este contexto, Sacramento Sánchez ha aprovechado la presencia de los ministros para trasladar, “en nombre de la sociedad almeriense”, una petición expresa al Gobierno de España: “Certezas sobre el AVE. Certezas sobre los plazos”.

Para el Ayuntamiento, la finalización de la integración ferroviaria constituye un paso decisivo para la transformación urbana que está experimentando Almería, pero también debe servir para despejar definitivamente el horizonte de la llegada de la Alta Velocidad.

Sánchez ha insistido en que la ciudad ha cumplido su parte y seguirá colaborando para que las obras culminen cuanto antes. “Almería lleva demasiado tiempo esperando unas conexiones ferroviarias propias del siglo XXI y lo que corresponde ahora es disponer de un calendario cierto y fiable que permita saber cuándo terminarán las obras y cuándo llegará finalmente la Alta Velocidad”, ha defendido.

Futuro de la antigua estación y los terrenos liberados

La reclamación municipal se extiende también al futuro de la antigua estación de ferrocarril y los terrenos aledaños, sobre los que Sacramento Sánchez ha solicitado igualmente certezas al Gobierno.

La alcaldesa en funciones ha recordado que María del Mar Vázquez lleva más de tres años intentando abordar con el Ministerio el futuro de estos espacios, desde la voluntad de confrontar propuestas y alcanzar acuerdos bajo los principios de colaboración y lealtad institucional.

El objetivo del Ayuntamiento pasa por conocer los planes que tiene el Gobierno para esta parte estratégica de la capital y hacerlos compatibles con el modelo de ciudad que se está desarrollando, favoreciendo que los espacios liberados puedan incorporar usos sociales, dotacionales y nuevos equipamientos que redunden en la calidad de vida de los almerienses, siguiendo experiencias desarrolladas en otras ciudades tras el soterramiento ferroviario.

“Buscar esas certezas no es buscar el enfrentamiento”, ha insistido Sánchez, sino atender las necesidades de los vecinos y el modelo de ciudad que desean.

Finalmente, la alcaldesa en funciones ha reiterado ante el ministro de Transportes la disponibilidad de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, para mantener una reunión específica sobre el futuro de estos terrenos, al tiempo que ha reafirmado “la voluntad del Ayuntamiento de Almería de seguir colaborando de manera leal y transparente con el objetivo de la pronta llegada del AVE a Almería”.

Relacionado