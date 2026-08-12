La Junta destina 2,9M€ a quienes han perdido todo el pimiento por el parvispinus en Almería y Granada

La Delegación territorial de Agricultura en Almería realiza casi 600 inspecciones para comprobar que el arranque de cultivos es correcto

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural mantiene una reunión de coordinación con la Mesa de Sanidad Vegetal del sector hortícola de Almería, en la que están representados las principales organizaciones agrarias andaluzas y la organización interprofesional de frutas y hortalizas, para abordar cuál es la situación actual de la plaga Thrips parvispinus que afecta al cultivo de los pimientos en la provincia almeriense.

Durante el encuentro, la administración regional se ha puesto a disposición del sector para conocer sus demandas, necesidades e inquietudes. Asimismo, se ha informado de que se va a proceder al pago de las ayudas de 2,9 millones de euros para apoyar a aquellos agricultores que hayan arrancado el cien por cien del cultivo de pimiento. En concreto, en la provincia de Almería se destinarán 2,8 millones de euros para 216 beneficiarios y, en Granada, un total de 122.411 euros para 10 beneficiarios.

En esta línea, también se ha detallado el trabajo realizado por la delegación territorial de Agricultura en Almería, que ha realizado 597 inspecciones en campo comprobando que los arranques del cultivos ya finalizados se están realizando de una manera correcta con el objetivo de evitar los contagios a invernaderos vecinos. Del total de las inspecciones realizadas, se han iniciado 209 sanciones por incumplimiento y riesgos fitosanitarios.

Desde la Consejería de Agricultura se ha trasladado un mensaje de tranquilidad al sector hortícola almeriense, puesto que desde la Junta de Andalucía se han diseñado protocolos de control biológico para afrontar las plagas y garantizar la sostenibilidad del modelo agrícola andaluz con innovación e investigación; pero también con transferencia de conocimiento a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

Esta reunión se produce en “una fecha crucial” porque ya ha empezado la recolección de este cultivo en la provincia almeriense y es “el momento más oportuno para hacer uso de herramientas relacionadas con la lucha biológica”. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de llevar a cabo todas las medidas obligatorias del plan de arranque de cultivos finalizados; así como las recomendadas en el control biológico de los cultivos en semilleros e invernaderos.

La Resolución de 10 de abril de 2026 de la Junta de Andalucía, publicada en el BOJA núm. 73 el 17 de abril de 2026, declara oficialmente la existencia de la plaga Thrips parvispinus y establece medidas fitosanitarias obligatorias en la región. Esta resolución consta de un protocolo de arranque de cultivos que son reservorio de Thrips parvispinus, protocolo de control biológico para el cultivo de pimiento (semillero); así como protocolo de Control Biológico en el cultivo de pimiento en invernadero.

En dicha reunión han participado miembros de la Secretaría General de Agricultura, de laDirección General de la Producción Agraria y la Delegación Territorial de Agricultura en Almería, junto con los representantes de la mesa de Sanidad Vegetal del sector hortícola de Almería de ASAJA, COAG, UPA, Coexphal y Hortyfruta.

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