CSIF celebra los 40 años de El Acebuche, pero denuncia que el aniversario llega por primera vez sin médico presencial

· El sindicato pone en valor las cuatro décadas de trabajo de los profesionales y el compromiso para dotar al centro de una Unidad Canina, pero reclama una solución urgente para cubrir las plazas médicas vacantes..

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, quiere poner en valor los 40 años de funcionamiento del Centro Penitenciario de Almería, El Acebuche, una fecha que debe servir para reconocer la labor desarrollada durante cuatro décadas por los profesionales que han trabajado y continúan trabajando en el centro penitenciario.

Sin embargo, la Central Sindical considera que este aniversario también debe servir para poner sobre la mesa las carencias que actualmente afectan al centro penitenciario y, especialmente, una situación inédita hasta la fecha: El Acebuche afronta por primera vez sus 40 años de historia sin disponer de un médico presencial.

Así, desde el sector de CSIF Prisiones Almería advierten de que la situación de la sanidad penitenciaria ha alcanzado “un punto crítico” y reclama a la Administración una respuesta urgente que permita garantizar una atención sanitaria adecuada tanto a la población reclusa como a las personas trabajadoras del centro.

Para la organización sindical, las consecuencias de esta falta de facultativos no son una cuestión meramente teórica. La pasada semana, un interno del módulo 19 tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario después de sufrir una agresión. Para el sector, la ausencia de un facultativo médico presencial dificultó además la adopción de las medidas de aislamiento sanitario necesarias respecto a los internos implicados, al no poder contar con la valoración y autorización médica correspondiente. «Estamos hablando de situaciones reales que ocurren dentro de una prisión. Cuando se produce una agresión y no existe un médico presencial que pueda realizar la valoración necesaria, el problema sanitario termina convirtiéndose también en un problema de seguridad», señala.

Una situación que preocupa a trabajadores y familias

CSIF subraya que la ausencia de un facultativo presencial está generando preocupación entre los profesionales que desarrollan diariamente su labor en El Acebuche y también entre las familias de los trabajadores y de los propios internos. «Las familias saben que sus seres queridos pasan muchas horas dentro de un centro penitenciario y quieren tener la tranquilidad de que, si se produce una emergencia, existe un médico que pueda atenderla de manera inmediata. Esa tranquilidad hoy no está garantizada», advierten desde el sector de Prisiones.

Así, la Central Sindical considera especialmente preocupante esta situación teniendo en cuenta las características de la población penitenciaria y las necesidades sanitarias específicas que presenta, por lo que reclama que la Administración adopte medidas inmediatas para recuperar una atención médica presencial suficiente.

La falta de médicos también repercute fuera de la prisión

CSIF recuerda además que las carencias de personal sanitario en los centros penitenciarios tienen consecuencias que van más allá de sus propias instalaciones. Cuando una necesidad sanitaria no puede ser atendida dentro del centro, aumenta la necesidad de realizar traslados y salidas hospitalarias, lo que implica movilizar ambulancias y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de garantizar la custodia de los internos.

«No es únicamente un problema de Instituciones Penitenciarias. Cuando faltan médicos en prisión, el problema se traslada también a los hospitales, a las ambulancias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen que movilizar recursos para atender situaciones que, en determinados casos, podrían resolverse dentro del propio centro», explican desde el sector.

Por ello, CSIF reclama la cobertura de las plazas médicas vacantes y el refuerzo de las plantillas sanitarias, así como una solución estructural que permita garantizar una atención médica suficiente y presencial. Además, recuerda que herramientas como la telemedicina pueden resultar útiles como complemento a la asistencia sanitaria, pero no pueden convertirse en un sustituto permanente del médico presencial.

Una reivindicación que sí ha dado resultados: la Unidad Canina

En este 40 aniversario, CSIF Almería también pone en valor las mejoras que pueden alcanzarse mediante la negociación y la reivindicación sindical. En la reunión mantenida el pasado mes de abril con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, CSIF volvió a plantear la necesidad de dotar al Centro Penitenciario de Almería de una Unidad Canina propia, una reivindicación que el sindicato ha defendido durante años por su importancia para reforzar las labores de seguridad y prevención en El Acebuche. Como fruto de estas negociaciones, la Secretaría General accedió a dotar al centro de una Unidad Canina, avanzando en el compromiso para su puesta en funcionamiento.

Para CSIF, este avance demuestra que «la presión, la reivindicación y la negociación sindical pueden traducirse en mejoras concretas» para los centros penitenciarios y sus trabajadores. Así, la Central Sindical quiere agradecer expresamente a todos los profesionales que han respaldado esta reivindicación y que durante años han insistido en la necesidad de que El Acebuche contara con una unidad de estas características.

40 años de historia: mucho que celebrar y mucho que reivindicar

CSIF felicita a todos los profesionales que han formado parte de la historia de El Acebuche durante estas cuatro décadas y reconoce su compromiso con el servicio público penitenciario. Pero también considera que celebrar este aniversario implica señalar las carencias que actualmente afectan al centro y reclamar soluciones.

«Celebramos los 40 años de El Acebuche. Celebramos también que se haya conseguido el compromiso para dotar al centro de una Unidad Canina. Pero no podemos celebrar que, por primera vez, tengamos que afrontar un aniversario sin médico. La seguridad de los internos y de los trabajadores no puede depender de si ese día hay o no un facultativo disponible», sostiene CSIF.

Por todo ello, la Central Sindical reclama a Instituciones Penitenciarias que actúe de manera inmediata para garantizar la cobertura de las plazas médicas y reforzar los servicios sanitarios del centro.

CSIF recuerda que garantizar la asistencia sanitaria dentro de prisión también significa garantizar la seguridad de los trabajadores, de los internos y de sus familias, y considera imprescindible que El Acebuche cuente con los medios humanos y materiales necesarios para afrontar los próximos años con las máximas garantías.

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