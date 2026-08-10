Ramón Fernández-Pacheco y María del Carmen Castillo presiden la toma de posesión de los delegados territoriales de Almería

GabinetedePrensa agosto 10, 2026 0
Toma posesión DT Almería 1

El consejero de Agricultura destaca “lo bien que le han sentado a la provincia los Gobiernos de Juanma Moreno y lo bien que le va a sentar esa continuidad”

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, han presidido este lunes el acto de toma de posesión de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Almería.

Durante su intervención, el consejero de Agricultura ha reclamado a los nuevos delegados territoriales de la Junta en Almería que trabajen como un “único equipo, con diálogo y coordinación permanente, compartiendo objetivos y remando todos en la misma dirección”, al tiempo que ha destacado la necesidad de “escuchar, estar muy presentes en el territorio, pisar mucha calle y hablar con los alcaldes y colectivos sociales para conocer los problemas de los ciudadanos”.

Según ha subrayado, “Almería vive un momento de grandes oportunidades con un sector agroalimentario líder, una agricultura que alimenta a Europa, un potencial turístico extraordinario, una industria creciente y una sociedad dinámica y emprendedora, pero también tenemos también desafíos importantes, especialmente en materia de agua, infraestructuras y desarrollo económico”. Asimismo, ha añadido que los Gobiernos de Juanma Moreno le han sentado muy bien a la provincia almeriense y le va a sentar mucho mejor esa continuidad”.

Por su parte, la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha subrayado el papel clave de los delegados territoriales para escuchar a la ciudadanía y consolidar vías de diálogo con ayuntamientos, mancomunidades y colectivos locales y provinciales. Asimismo, ha destacado que “se trata de un equipo que comparte un profundo conocimiento de las particularidades de Almería y en el que se combinan continuidad y renovación para seguir avanzando en cada rincón de Andalucía”.

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