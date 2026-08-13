Cómo encontrar la gasolinera más barata y saber si compensa desplazarse para repostar este puente

La herramienta de CasaCocheCurro.com ordena las estaciones por precio, calcula la diferencia por un depósito de 50 litros y muestra otras localidades cercanas en las que el ahorro obtenido supera el coste del desplazamiento.

La Dirección General de Tráfico prevé 5.610.000 desplazamientos por carretera durante la Operación Especial del 15 de agosto, que comenzará el viernes 14 a las 15:00 horas y finalizará a medianoche del domingo 16. A los viajes de salida y regreso motivados por el cambio de quincena se sumarán los desplazamientos hacia zonas de costa, segundas residencias y municipios que celebran sus fiestas patronales.

Ante este incremento de la movilidad, comparar el precio de los carburantes antes de emprender el viaje puede ayudar a reducir el coste de llenar el depósito. El comparador de precios de gasolineras de CasaCocheCurro.com permite consultar los precios comunicados por más de 11.000 estaciones de servicio de toda España y localizar la alternativa más económica en cada municipio.

El usuario solo tiene que escribir una localidad y seleccionar el carburante que utiliza. La herramienta ordena automáticamente las estaciones de servicio desde la más barata hasta la más cara, mostrando el precio por litro, la dirección, la marca, el horario y un acceso directo a Google Maps para calcular la ruta hasta la gasolinera elegida.

Cuánto puede ahorrarse en un depósito

Además de mostrar el precio por litro, el comparador traduce las diferencias entre estaciones a una cifra más fácil de entender: el ahorro que puede conseguirse al llenar un depósito de 50 litros.

De esta forma, el conductor puede saber cuánto pagaría en la estación más barata, cuál es la diferencia respecto a las alternativas más caras de la localidad y qué ahorro obtendría eligiendo una gasolinera frente a otra.

La herramienta también compara los precios del municipio con los registrados en el conjunto de la provincia, lo que permite comprobar si repostar en esa localidad resulta más barato o más caro que hacerlo en otras zonas próximas.

Gasolineras cercanas que realmente compensan

Una de las principales funcionalidades del comparador es el análisis de localidades cercanas en las que puede compensar repostar.

El sistema no se limita a señalar que existe una gasolinera más barata a varios kilómetros de distancia. También estima el coste del desplazamiento y lo descuenta del ahorro que se obtendría al llenar un depósito de 50 litros.

Así, únicamente se muestran como alternativas aquellas localidades cercanas en las que la diferencia de precio puede generar un ahorro neto real, una vez descontado el coste aproximado del trayecto.

Esta información evita que el conductor recorra varios kilómetros para encontrar un combustible aparentemente más barato cuando el gasto del desplazamiento termina anulando la diferencia de precio.

Comparación por combustible, marcas y localidades

El buscador permite consultar y comparar los precios de los principales carburantes disponibles en España, entre ellos:

Gasolina 95.

Gasolina 98.

Gasóleo A.

Gasóleo premium.

Gasóleo B.

GLP.

Los resultados pueden analizarse por municipio, provincia, estación de servicio y marca. La información se presenta ordenada de menor a mayor precio para que el usuario pueda localizar rápidamente la opción más económica.

Los datos proceden de la información comunicada por las estaciones de servicio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se actualizan periódicamente para reflejar las variaciones de precios registradas durante el día.

Consultar antes de salir y evitar desplazamientos innecesarios

El objetivo del comparador es que el conductor pueda decidir dónde repostar antes de ponerse en carretera, sin tener que visitar distintas estaciones ni desviarse sin saber si el ahorro compensará realmente.

Además del buscador por localidades, la página principal permite consultar las gasolineras con los precios más bajos del país y acceder directamente a las búsquedas de las principales ciudades y capitales de provincia.

Toda la información está disponible gratuitamente en el comparador de gasolineras más baratas de CasaCocheCurro.com y aquí puedes consultar todas las capitales de provincia directamente:

A continuación, se puede consultar directamente en las principales capitales españolas:

Relacionado