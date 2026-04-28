Almería rompe la tendencia andaluza y suma 17.800 parados más en un año mientras la temporalidad marca mínimos históricos

Los datos provinciales de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de 2026 dibujan una fotografía paradójica: Andalucía consolida la calidad del empleo con una tasa de temporalidad del 18,8%, la más baja desde 2022, pero Almería se desmarca del comportamiento autonómico con un crecimiento del paro de 8.100 personas en un trimestre y de 17.800 en doce meses, situándose como la provincia con peor evolución interanual del territorio.

Los datos confirman que el mercado laboral almeriense está atravesando un ciclo distinto al de la mayoría de provincias del entorno. Sevilla logra recortar el paro en 13.000 personas en el trimestre, Granada en 10.700, Jaén en 10.000 y Huelva en 3.500. Solo Cádiz comparte con Almería la dirección negativa, aunque con un repunte mucho más intenso. La singularidad almeriense no es estadística: es estructural y exige una lectura específica.

CCOO de Almería interpreta estos datos como una señal de agotamiento del modelo productivo provincial, demasiado concentrado en campañas agrícolas con condiciones laborales degradadas, en una hostelería con convenios estancados y en un tejido industrial debilitado por la falta de inversión sostenida. El sindicato considera que el repunte interanual de 17.800 desempleados no se explica solo por la estacionalidad: refleja una insuficiencia crónica de empleo estable y de calidad.

La estructura del paro provincial preocupa especialmente por su impacto sobre las personas trabajadoras del manipulado hortofrutícola, sector con más de 30.000 efectivos en la provincia, mayoritariamente mujeres, cuyo convenio expiró a finales de 2024 y permanece sin renovar. La organización sindical advierte de que la falta de acuerdo en este sector se traduce en condiciones que empujan a buena parte de la plantilla al desempleo entre campañas.

Otro de los factores que el sindicato sitúa en el centro del análisis es el uso del contrato fijo discontinuo en sectores estacionales. La figura, regulada por el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, garantiza estabilidad en la relación laboral si se cumple el orden de llamamiento; sin embargo, en la provincia se detectan incumplimientos sistemáticos que dejan a miles de personas en una situación intermedia entre el empleo y el paro real.

El descenso de la temporalidad asalariada confirma el efecto estructural de la reforma laboral de 2021. Esa transformación normativa ha permitido que decenas de miles de personas hayan pasado de contratos temporales a indefinidos en los últimos cuatro años, también en Almería. CCOO en Almería advierte de que cualquier intento de revertir esa reforma sería un golpe directo a la estabilidad ganada por la clase trabajadora provincial.

El paro de larga duración merece, en opinión del sindicato, una respuesta provincial específica. La cronificación del desempleo afecta especialmente a personas mayores de 45 años con bajo nivel formativo, a mujeres con cargas familiares y a jóvenes que buscan su primer empleo en una provincia con escasez de oportunidades en sectores intensivos en conocimiento.

CCOO de Almería concluye que el primer trimestre de 2026 confirma dos realidades simultáneas: la mejora cualitativa del empleo asalariado, con la temporalidad en mínimos, y el deterioro provincial específico de Almería, que requiere una respuesta política diferenciada por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno central y de las administraciones locales.