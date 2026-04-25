FSC-CCOO convoca huelga en Glovo en toda España el 24, 25 y 26 de abril

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha convocado huelga en Glovo el viernes 24 de abril de 20 a 00 horas, el sábado 25 de abril durante toda la jornada laboral y el domingo 26 de abril de 12 a 16 horas. Previamente, el 15 de abril a las 18:30h., el personal de Glovo se concentró frente a la sede central de la empresa en Madrid, en la calle Orense nº 4.

Según el sindicato esta es la primera huelga en Glovo, a nivel nacional e internacional, “por el abuso laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras de la empresa tras el proceso de laboralización, que finalizó en junio de 2025, motivado por la aprobación de la Ley Rider”.

CCOO, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones que se van realizando, denuncia que lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales, a pesar de la “ofensiva constante de la empresa contra los trabajadores y trabajadoras, que lleva a las plantillas a situaciones límite”. Ante esta situación, el personal de Glovo ha decidido proseguir con las movilizaciones que se iniciaron en varias provincias en el mes de febrero y culminar con la convocatoria de una huelga para reivindicar lo siguiente

“Que la empresa cese en la aplicación de un régimen sancionador ilegal, no avalado por ningún régimen disciplinario, ni siquiera por el establecido en el convenio colectivo caducado de mensajería que aplica la empresa y que es claramente represivo y perjudicial al no contar con ningún tipo de garantía de defensa para sus trabajadores y trabajadoras”.

“Además, dado el incesante goteo de despidos disciplinarios sin garantías realizados en los últimos meses, consideramos que deberían de haberse realizado por el procedimiento y con las garantías establecidas en el art. 51 del ET”.

“Que la empresa renuncie al ERE presentado por causas organizativas y productivas y por el que pretende despedir a 750 personas trabajadoras pretendiendo externalizar y subcontratar posteriormente la actividad de reparto a flotas subcontratadas”.

“Que la empresa se avenga a negociar un convenio colectivo propio acorde a las condiciones de trabajo del año 2026 cuando, además, el convenio de mensajería que aplica está obsoleto y expirado desde hace casi 20 años”.

“Que la empresa cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses en la empresa y cuya conducta conculca el derecho a la promoción y elección de representantes de las personas trabajadores de CCOO en Glovo. Esta conducta, junto con otras claramente obstaculizadoras de la acción sindical y la negociación colectiva de CCOO en la empresa, atentan de manera frontal contra su derecho fundamental a la libertad sindical reconocido en el art. 28 CE”.

CCOO exige que la empresa “cese de manera inmediata en su conducta y retire las medidas que atentan frontalmente contra los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes en Glovo, iniciando un proceso de negociación que permita que las personas trabajadoras tengan unas condiciones dignas y conforme a los derechos y garantías establecidas en la normativa laboral”.