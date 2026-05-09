DECIRLO TODO… ¿O AMAR PRIMERO?,

Por Jesús Martín Gómez

Últimamente oigo a muchos predicadores que se han empeñado en usar un tono de voz condescendiente, suave, melifluo, aflautado… en general, políticamente correcto en su forma y en su fondo. Tal vez la idea es no resultar ofensivos o no violentar a los oyentes. Hablan desde una impostación que, curiosamente, provoca el espanto de la mayoría de los feligreses porque además viene acompañado de la ausencia de autenticidad.

En este mundo nuestro en que nos movemos, de redes sociales y opinionistas profesionales, donde se premia lo agresivo e incluso se admira lo incorrecto, es difícil encontrar una medida adecuada en la que sin faltar a la verdad no se olvide la caridad. Quiero pensar que esto es lo que intentan estos bien intencionados sacerdotes cuando impostan su voz o utilizan términos que no ofendan, aunque no puedo dejar de recordar que yerran en su obrar.

Es cierto que lo políticamente incorrecto ha encontrado un eco en nuestra sociedad porque supone una especie de rebeldía contra lo establecido. Pero la libertad para hablar no debe confundirse con la libertad para herir. Hay quien ha adoptado la posición de lo políticamente incorrecto simplemente con la idea de provocar. Detrás de las verdades incómodas que postulan no encontramos en ellos la convicción sino el postureo que se alimenta siempre de la opinión ajena.

La caridad en el hablar es un arte olvidado. Seguramente sea porque es costoso ponerse en el lugar del otro y vivir siempre desde el amor que busca en todo momento el bien ajeno. No mentir, no humillar, no buscar imponerse, no callar por cobardía, por el miedo a ser rechazado, hablar desde la verdad y el amor, porque el otro me importa, esto es caridad en el hablar; y para esto, no es necesario aflautar la voz o usar palabras inocuas, sino vivir desde la convicción. La caridad no suaviza la verdad, la hace habitable.

Si la búsqueda de atención tan potenciada en redes premia lo agresivo y lo incorrecto, es cierto que no podemos caer en la tentación de quienes disfrutan teniendo atención. Nuestro camino es otro, parecernos al que es la Verdad y nos ha enseñado a vivir amando.

Jesús Martín Gómez

Párroco de Vera