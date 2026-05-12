CCOO denuncia otro verano con “falta de previsión y transparencia” en la contratación del SAS

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) mantiene que la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cubrir las necesidades asistenciales del periodo vacacional hasta el 30 de septiembre mediante contrataciones por listado adicional evidencia la falta de planificación de la política sanitaria del Gobierno andaluz. Por ello, esta organización sindical exige a la Administración la baremación de todas las personas inscritas en la bolsa de empleo y un modelo de contratación basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La FSS-CCOO Andalucía lleva meses advirtiendo de que, sin una solución estructural y una planificación adecuada, el verano volvería a afrontarse con “medidas improvisadas y alejadas” de un modelo de contratación “justo y garantista”. Lejos de corregir esta situación, esta organización sindical denuncia que el SAS continúa apostando por un mecanismo excepcional, como el listado adicional, convirtiéndolo de facto en la vía habitual de contratación.

Para CCOO, esta decisión evidencia una “preocupante falta de previsión” por parte de la Administración sanitaria andaluza, que vuelve a afrontar uno de los periodos de mayor presión asistencial sin culminar la baremación de todas las personas inscritas en la bolsa, única herramienta que garantiza “objetividad, transparencia y seguridad jurídica” en el acceso al empleo público.

“El uso generalizado del listado adicional genera importantes desigualdades entre profesionales y deja sin garantías derechos básicos en la contratación”, advierte la FSS-CCOO Andalucía, que recuerda que, entre otras cuestiones, este sistema no respeta la promoción interna temporal, no aplica el cupo de discapacidad y utiliza criterios de desempate arbitrarios, como la fecha de inscripción en cualquier categoría, “completamente ajenos al mérito y la capacidad profesional”.

CCOO considera especialmente grave que el SAS normalice un procedimiento extraordinario mientras continúa sin dar respuesta a las miles de personas aspirantes que siguen pendientes de baremación en la bolsa. “Esta situación provoca incertidumbre, falta de transparencia y un profundo malestar entre las y los profesionales sanitarios”, añade la organización sindical.

Ante esta situación, la FSS-CCOO Andalucía exige al SAS:

La implantación inmediata de la baremación de todas las personas candidatas inscritas en Bolsa.

El fin del “uso masivo” del listado adicional como fórmula ordinaria de contratación.

Un modelo de contratación transparente, ordenado y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El respeto a la promoción interna temporal y al cupo de discapacidad en todos los procesos de contratación.