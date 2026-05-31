La PAU comienza el martes con barridos selectivos de dispositivos electrónicos para evitar copiar en los exámenes

Los alumnos deberán identificarse sólo a través de documentos físicos y no con DNI electrónico En la convocatoria ordinaria, la más multitudinaria de la historia de la comunidad, están matriculados 53.495 estudiantes que se examinarán en 138 sedes La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso en Andalucía arranca el próximo martes, 2 de junio, en su convocatoria ordinaria con 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior y con la aplicación de barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados con el fin de evitar el uso indebido de herramientas y aparatos electrónicos que permitan copiar mediante inteligencia artificial. Esta evaluación, que se celebrará hasta el 4 de junio en 138 sedes del territorio andaluz, Ceuta y Melilla y siete ciudades marroquíes, será la más multitudinaria de toda la historia de la comunidad. De acuerdo con los datos facilitados por las instituciones académicas públicas a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora. En esta PAU, se han incorporado novedades organizativas acordadas por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, en la que están representadas tanto la Junta como las universidades públicas. En este apartado se incluye la realización de controles selectivos para la detección de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante las pruebas. Para ello se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos durante la celebración de los exámenes con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso. La normativa que regula la prueba de acceso a la universidad establece que el estudiante que sea cogido copiando será obligado a abandonar inmediatamente el examen en el momento en que se detecte. Además, será identificado por la persona responsable de la sede, quien dará traslado a la presidencia del tribunal. El alumno no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los ya realizados serán calificados con cero puntos y, en ningún caso, se le devolverán las tasas de matrícula. Este texto normativo vincula esta infracción con la tenencia de audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o transmisión de estos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando. La identificación a través de DNI físico Por otro lado, en esta PAU el estudiantado deberá identificarse exclusivamente a través de documentos físicos (DNI, NIE y pasaporte) y no mediante el DNI electrónico con la aplicación MiDNI hasta que se garantice que el control de la verificación de la identidad por este sistema es suficientemente seguro. Esta medida, que también se ha adoptado por la Junta Electoral Central en las recientes elecciones autonómicas en Andalucía, responde a la necesidad de garantizar las condiciones homogéneas de seguridad, fiabilidad y comprobación de la identidad en un procedimiento académico de especial trascendencia. Siguiendo las directrices de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria de Andalucía, esta información se ha comunicado a los estudiantes a través de las universidades públicas y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que es la competente en materia de centros de educación secundaria. Avance del modelo competencial En esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas. Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son. Con estas directrices, Andalucía avanza en la armonización de la prueba con el resto de regiones con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de toda España y conseguir un modelo común que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 horas para la citación. El 11 de junio se sabrán los resultados Los estudiantes podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz en la fase ordinaria, plazo que se prolongará hasta el 22 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre. Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección lajunta.es/portaldua, que es el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz. En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas.