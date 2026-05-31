Policía Local de Almería y Guardia Civil desarrollan un control conjunto de seguridad durante las fiestas de La Cañada

La novedosa experiencia ha sido calificada de muy satisfactoria por ambos Cuerpos y permitió la detención de un individuo que conducía un vehículo robado o la incautación de seis botellas de gas de la risa

Efectivos de la Policía Local de Almería y de la Guardia Civil han desarrollado durante las fiestas del barrio de La Cañada un control conjunto de seguridad, un dispositivo novedoso desarrollado entre las rotondas del UD Almería Stadium y de la cooperativa Casi, donde confluyen las vías de competencia de ambas fuerzas de seguridad.



La colaboración ha sido calificada por ambos Cuerpos como de muy satisfactoria y permitió la detención de un individuo de 40 años, de nacionalidad francesa, que conducía un vehículo robado o la incautación de seis botellas de gas de la risa para vender globos para inhalación entre los jóvenes, con el riesgo que supone para la salud.

Además, se realizaron 194 pruebas de alcoholemia, una de ellas judicial y tres administrativas. También se denunció un positivo por cocaína y se levantaron tres actas por posesión de drogas. Igualmente, se realizaron cuatro denuncias por infracciones de tráfico y la grúa retiró dos vehículos.