Relevo en el agro

José Fernández Mañas es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y miembro de COAG

Pasará a la historia de Andalucía el XI Congreso Regional de COAG porque ha supuesto un antes y un después en la organización debido al relevo generacional que ha experimentado. Eduardo López y Miguel López, padres del sindicalismo agrario andaluz, han decidido que ya han trabajado bastante y que ahora es tiempo de atender otros menesteres de la vida diaria. Hoy, gracias a ellos, tenemos una organización fuerte, respetada en todos los ámbitos, con presencia en todo el territorio andaluz y con oficinas comarcales en todas los pueblos de Andalucía.

Las grandes trasformaciones de nuestra organización y de nuestro campo no han venido solas, no han sido fruto de la casualidad. Lo que hoy somos, a pesar de que aún nos queda mucho por avanzar, lo hemos conseguido porque esta organización dijo “basta ya”, plantando cara a los mercados, a los señoritos y especuladores de la tierra, y a determinados políticos, a los que reclamamos unos ingresos justos por el esfuerzo y el sudor de nuestras familias.

Ahí estuvieron Miguel y Eduardo, alzando la voz en defensa de miles de agricultores y ganaderos andaluces, con frases tan gráficas que nunca olvidaremos como «vamos a pasar más hambre que un lagarto arañando en un cubo” o “vamos a ser la mosca cojonera del Gobierno”. A todos se nos viene a la mente la imagen de Miguel, megáfono en mano, encima de un tractor o la de Eduardo, en un Consejo Provincial, convocado de urgencia en Vícar, después de tres meses de precios ruinosos a consecuencia de la entrada de producto marroquí, hace ya unas cuantas décadas, de “mañana se cierra Almería por tierra, mar y aire”.

Todos les debemos gratitud por el trabajo, el esfuerzo y el tesón puestos al servicio del campo andaluz, un camino en el que algunos tuvimos la suerte de andar a su lado, pues han sido y serán grandes compañeros y amigos de los que hemos aprendido mucho. Vuestro legado nos acompañara durante generaciones, porque vuestros nombres ya están ligados para siempre a la COAG. Echando la vista atrás, solo puedo deciros buen trabajo, compañeros, y gracias por darnos la oportunidad de vivir juntos la gran aventura del sindicalismos agrario andaluz que con tanto acierto habéis liderado todos estos años.