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La Comisión recaba opiniones sobre la próxima Estrategia de Aviación y Aeronáutica de la UE

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abril 24, 2026 8:49 pm

La Comisión ha empezado a trabajar en una Estrategia de Aviación y Aeronáutica de la UE e invita a los ciudadanos, las empresas y las partes interesadas a compartir sus observaciones a través de una convocatoria de datos.

La Estrategia establecerá un marco global para reforzar el sector aeronáutico y el de la aviación en la Unión en un momento de gran incertidumbre. Estos sectores aportan un importante valor económico y favorecen la conectividad, pero actualmente se enfrentan a un entorno operativo difícil, marcado por el aumento de los costes de la energía, las tensiones geopolíticas, las perturbaciones de la cadena de suministro y la intensificación de la competencia mundial.

En este contexto, la Estrategia se centrará en impulsar la competitividad, la resiliencia y la descarbonización, preservando al mismo tiempo la autonomía estratégica y el liderazgo industrial de Europa. Acelerará las transiciones ecológica y digital, movilizará inversiones en innovación, garantizará unas condiciones de competencia equitativas y mantendrá las normas de seguridad más estrictas. También reforzará la capacidad del sector de la aviación para hacer frente a las crisis y responder a los retos en materia de seguridad.

Además, la Estrategia promoverá un sector del transporte aéreo que preste un servicio eficaz a los ciudadanos y las empresas, garantizando la conectividad en toda la Unión, y dará prioridad al mantenimiento de una mano de obra cualificada y motivada, que es fundamental para el éxito del sector.

Puede acceder a la consulta en el portal «Díganos lo que piensa» hasta el 21 de mayo de 2026 (disponible en todas las lenguas oficiales de la UE).

GabinetedePrensa

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