Siete migrantes mueren al llegar en dos pateras a las costas de Almería

La costa de Almería ha vuelto a ser escenario de una tragedia migratoria. Siete personas han muerto en la madrugada de este miércoles tras la llegada de dos pateras a las playas de Los Muertos (Carboneras) y Las Salinas (Cabo de Gata), según ha informado la Subdelegación del gobierno en Almería.

La primera patera alcanzó la playa de Los Muertos hacia las 00:30 horas, con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil interceptó a 26 migrantes, aunque el total de personas a bordo sigue sin determinarse.

El operativo se activó tras el aviso recibido a las 08:00 horas, cuando el 112 alertó de la presencia de cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas. Según el Ayuntamiento de Carboneras. “Salvamento marítimo ha requerido a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo”.

Los equipos primero recuperaron dos cadáveres y, posteriormente, otros cuatro entre las playas de Marinicas, Corral y Los Muertos, hasta un total de seis. Las tareas se prolongaron hasta la 13:00 horas y los cuerpos fueron trasladados al puerto pesquero de Carboneras, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes cercanas al caso no descartan que aparezcan más víctimas. Supervivientes han relatado que, debido al fuerte oleaje, algunos ocupantes habrían sido arrojados o forzados a saltar al mar, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos. Las autoridades no descartan que en las próximas horas puedan aparecer más cuerpos en las costas almerienses.

Un fallecido en Cabo de Gata

En paralelo, otra patera con 37 ocupantes, (entre ellos dos mujeres y tres menores) llegó sobre las 03:00 horas a la playa de Las Salinas, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Allí se confirmó un séptimo fallecido.

Desde Cruz Roja informaron que “se ha confirmado la atención a 37 personas, entre ellas dos mujeres y tres niños, que también han sido rescatados durante la madrugada”.

Los avisos al 112 continuaron a lo largo de la mañana con nuevas embarcaciones detectadas en Carboneras, Mojácar y Níjar. Según los alertantes, al menos dos pateras transportaban a una treintena de personas cada una y otra a cuatro ocupantes.