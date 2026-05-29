Los trabajadores del campo de golf de El Toyo solicitan diligencias preliminares para que Ayuntamiento y EMAT entreguen los acuerdos ocultos

Alborán golf afronta su torneo estrella mientras sus trabajadores acuden a los juzgados para denunciar 14 años de subrogaciones, sueldos en el mínimo interprofesional y sin derecho a antigüedad

Coincidiendo con la celebración este fin de semana del Campeonato Ciudad de Almería, la prueba más importante del calendario anual de Alborán Golf, los trabajadores del servicio de Caddie Master han dado un nuevo paso en el conflicto laboral que mantienen con la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), el Ayuntamiento de Almería y las sucesivas empresas adjudicatarias del servicio.

La plantilla ha presentado ante los Juzgados de lo Social de Almería una solicitud de diligencias preliminares para que se requiera la entrega de documentación que consideran esencial para determinar el origen y evolución del modelo laboral aplicado en el campo municipal desde que el Ayuntamiento asumió la gestión de las instalaciones tras la desaparición de la concesionaria original.

Los trabajadores sostienen que llevan más de una década encadenando subrogaciones entre distintas empresas sin que se haya reconocido su antigüedad real ni se hayan producido mejoras salariales significativas. Según denuncian, durante estos años han permanecido con retribuciones próximas al salario mínimo, pese a desarrollar funciones esenciales para el funcionamiento de una instalación que el propio Ayuntamiento presenta como uno de los principales activos deportivos de la ciudad siendo el Campeonato Ciudad de Almeria la prueba más palpable de ello.

La plantilla considera que tras fracasar el acto de conciliación celebrado ante el SERCLA ya no hay más recorrido que pedir a los tribunales analizar tanto las reclamaciones salariales acumuladas como el propio modelo de organización laboral implantado en el campo de golf, “y para que ese análisis sea real y justo, es necesario que el Ayuntamiento y la EMAT aporten vía requerimiento lo que no han querido poner, de buena voluntad, a disposición de los trabajadores. También es cierto que entendemos perfectamente que tiene muy difícil explicación que alguien, aún desconocido, decidiese que de nueve trabajadores tres se quedasen en la empresa pública, bajo la protección del Ayuntamiento, y otros seis fuesen obligados a firmar con el concesionario ante dos únicas opciones: firmas o a la calle”, explican desde el equipo de juristas que representa a los trabajadores, encabezado por el laboralista Francisco Ruano Ferrón, en colaboración estratégica con el abogado Javier Antonio Salvador Cañadas.

La petición judicial pretende que el Ayuntamiento aporte el convenio de extinción de la antigua concesión de Alborán Golf, los acuerdos por los que se asumió la gestión del campo y el expediente mediante el cual la Empresa Municipal Almería Turística pasó a gestionar de facto las instalaciones. Asimismo, se solicita que EMAT entregue los contratos suscritos con las distintas adjudicatarias que han explotado el servicio de Caddie Master durante los últimos años.

La plantilla recuerda que presta servicio en instalaciones deportivas municipales y que constituye la primera línea de atención a los miles de jugadores que cada año visitan Alborán Golf. Sin embargo, denuncian que esa importancia estratégica nunca se ha traducido en una mejora de sus condiciones laborales.

La representación de los trabajadores sostiene que la situación resulta especialmente llamativa en un momento en que el Ayuntamiento de Almería destaca públicamente los buenos resultados económicos y de ocupación del campo de golf. Mientras la instalación registra cifras récord de actividad y acoge este fin de semana su torneo más emblemático, los empleados que hacen posible el funcionamiento diario del servicio afirman seguir esperando respuestas sobre una situación que arrastran desde hace más de catorce años.