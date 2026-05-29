Almería alcanza un récord histórico en exportaciones y roza los 6.000 millones de euros en ventas al exterior en 2025

La provincia registra la mejor tasa de cobertura de Andalucía y continúa liderando las ventas exteriores de hortalizas

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet Fernández, ha valorado los datos de comercio exterior de la provincia de Almería, que cerró 2025 con un récord histórico de exportaciones al alcanzar los 5.949 millones de euros, un 4,6% más que en el año anterior. Con estas cifras, Almería se sitúa como la cuarta provincia exportadora de Andalucía, concentrando el 14,7% del total de ventas andaluzas al exterior.

Guillermo Casquet ha señalado que “Almería ha alcanzado un récord histórico de exportaciones en los tres primeros meses de 2026, siguiendo así la estela de 2025, donde la provincia rozó los 6.000 millones de euros en ventas con un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior, por encima de la media española”. Asimismo, ha subrayado que “la provincia presenta la mejor tasa de cobertura de Andalucía y la mejor balanza comercial para el acumulado enero-marzo, gracias al impulso de sus hortalizas, primer capítulo exportado con registros históricos”.

En los tres primeros meses de 2026, la provincia mantiene esta evolución positiva con exportaciones por valor de 2.339 millones de euros y un crecimiento del 15,9%, el segundo mayor entre las provincias andaluzas. Además, Almería registra el mejor superávit comercial de Andalucía, con 1.541 millones de euros, y la tasa de cobertura más elevada de la comunidad, situada en el 293%.

En 2025, Almería obtuvo también la segunda mejor balanza comercial de Andalucía, con un superávit de 2.092 millones de euros, además de la tasa de cobertura más alta de la comunidad, situada en el 154%.

Las hortalizas continúan liderando las exportaciones almerienses con ventas por valor de 3.650 millones de euros, el 61% del total, y un crecimiento del 7,9%, alcanzando cifras récord. También registraron máximos históricos las exportaciones de frutas, con 515 millones de euros y un aumento del 10%; los productos cerámicos, con 352 millones y un crecimiento del 2,3%; y las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, que experimentaron el mayor incremento porcentual del Top 10, con una subida del 35%.

En el primer trimestre de 2026, las hortalizas vuelven a situarse como principal producto exportado con 1.824 millones de euros, el 79% del total provincial, y un crecimiento del 21,5%, también en cifras récord.

Alemania se mantiene como principal destino de las exportaciones almerienses, con ventas por valor de 1.604 millones de euros en 2025 y un crecimiento del 9,2%, seguida de Francia, Reino Unido y Países Bajos. La provincia exportó productos a un total de 158 países.

El delegado territorial ha destacado además el crecimiento del tejido exportador almeriense, con 684 empresas exportadoras regulares en 2025, un 2,4% más que el año anterior. Estas compañías representan el 35% del total de empresas exportadoras de la provincia y concentran el 95% de las ventas exteriores.

En este contexto, Guillermo Casquet ha señalado que “desde Andalucía TRADE seguimos impulsando la internacionalización de nuestras empresas y respaldando el crecimiento del tejido productivo de Almería”. En este sentido, ha recordado que “las empresas almerienses pueden solicitar un nuevo incentivo dirigido a respaldar sus acciones de promoción exterior dentro de la Orden de Incentivos al Comercio Exterior y la Internacionalización de Andalucía TRADE, dotada con 11,5 millones de euros hasta 2027 y cofinanciada con fondos FEDER”.

Durante 2025, Andalucía TRADE apoyó la internacionalización de 205 empresas almerienses, un 4,1% más que en 2024. Estas firmas participaron en 279 acciones organizadas por la agencia pública andaluza, que generaron 677 participaciones, un 19,4% más que el año anterior.