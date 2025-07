Tramos y tramas

José María Martín

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Las obras de la alta velocidad siguen avanzando en Almería y cumpliendo hitos tan importantes como el que hemos podido ver en estos días en el túnel de Viator, donde se han encontrado las dos bocas en las que se han estado realizando los trabajos de excavación. Con todo, la mejor noticia es que la construcción de este túnel de casi un kilómetro, junto a los viaductos que se han ejecutado, nos acerca a la fase final de esta monumental infraestructura.

La Línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, a la que el Gobierno de España destina 3.600 millones de euros, ha superado por tanto los trabajos de mayor dificultad y esto debe ser motivo de satisfacción para todos los almerienses y las almerienses. A día de hoy, están en marcha los diecisiete tramos de plataforma que se habían planificado y seis de ellos ya se han terminado en nuestra provincia.

Cabe recordar, y no me cansaré de repetirlo, que si los gobiernos del Partido Popular hubiesen realizado las inversiones que prometieron, no acumularíamos esos más de siete años de retraso y llevaríamos ya mucho tiempo viajando en AVE.

Sin embargo, si quien tenía que transferir esos fondos a nuestra provincia no tenía en la cabeza la ejecución de los tramos, sino las tramas de corrupción que investiga un juzgado por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación y corrupción en los negocios, entre otros, es evidente que se explica mucho mejor lo que ha ocurrido.

Con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda no se puso ni un solo ladrillo en la línea del AVE y se incumplieron todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado que salían de su departamento y que el PP presentaba cada año a la sociedad almeriense. Por lo tanto, debe ser que sus preocupaciones, a la vista de lo que ha trascendido, estaban en otros lugares muy alejados de Almería.

Hoy, con María Jesús Montero al frente de ese mismo Ministerio y como vicepresidenta del Gobierno, todos los tramos avanzan. Las obras alcanzan ya un alto grado de ejecución y de forma paralela se trabaja en la próxima mejora de la conexión con Granada, que supondrá otra inversión de más de 1.000 millones de euros.

Almería vive uno de los mejores momentos de su historia con grandes inversiones, que se anuncian y ahora sí se ejecutan, y con un Gobierno comprometido con nuestra provincia que está contribuyendo de manera decisiva a su desarrollo social y económico. Otros, de ninguna manera, podrán decir nunca lo mismo.