CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se

producirán el fin de semana en la ciudad:

SÁBADO 30 DE MAYO

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA LUZ (PESCADERÍA)

HORARIO: Desde 19.00 horas.

ITINERARIO: Salida de la Iglesia Santa María de Belén, Reverenda Madre María

Micaela, Plaza Moscú, Rosario, Avd. del Mar, General Luque, Regimiento de la

Corona, San Antón, Placido Fernández Viagas, San Ildefonso, Reducto,

Arquímedes, Plaza Pavía, Regimiento de la Corona, General Luque, Avd del Mar,

Rosario, Plaza Moscú, Reverenda Madre María Micaela y al templo.

DOMINGO 31 DE MAYO

XXX CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT ALMERIA 2026 (CENTRO)

HORARIO: Salida a las 08.45 desde El Palmer (Enix)

ITINERARIO: La zona de ocupación para la llegada-salida y exposición de los

vehículos es el Parque de las Almadrabillas y el recorrido por la ciudad tendrá el

siguiente itinerario: Carretera N-340a hasta la rotonda del Cable Inglés, Avda. de

Cabo de Gata hasta la rotonda de Nueva Almería y vuelta por Avda. de Cabo de

Gata hasta la calle Ribera de las Almadrabillas, Avda. Federico García Lorca

ascendente y calle Belén hasta la rotonda de Ikea, desde donde regresan por calle

Belén, descendente, Avda. de Federico García Lorca, Reina Regente y acceso al

Parque de las Almadrabillas para la exposición de los vehículos.

MANIFESTACIÓN-CONCENTRACIÓN (CIUDAD JARDÍN)

HORARIO: De 11.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Cámara de Comercio, con corte de tráfico del carril de la Avenida

Cabo de Gata más próximo al órgano cameral, dirección centro. Desde dicho

punto, la manifestación cruzará hacia el Parque de las Almadrabillas, continuando

por el Paseo Marítimo, en dirección a El Palmeral, donde realizará el giro de

retorno por el mismo Paseo Marítimo, finalizando nuevamente en la Cámara de

Comercio, con corte de nuevo del carril más próximo a la Cámara.

Gabinete de Comunicación Municipal

almeriaciudad.es

29/05/202

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PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA PARROQUIA SAN PÍO X (EL

ZAPILLO)

HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida DE LA Iglesia San Pio X, Tejar, Manuel Sánchez, Vinaroz,

Paterna del Rio, Tejar y entrada al templo.

PROCESIÓN DE ALABANZAS DE SAN ROQUE (PESCADERÌA)

HORARIO: De 12.30 a 14.30 horas.

ITINERARIO: Plaza San Roque, Corbeta, Hipócrates, Jarcia,Linneo, Puntal,

Cordoneros, Rosario, Av del Mar, Mariposa, Sales, Corbeta, y Plaza de San

Roque.

PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DE LA CAÑADA

HORARIO: De 20.30 a 21.15 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza Antonio de Torres, Real de la Cañada,

Canónigo Rodrigo Torres, La Voz Obrera, Misioneros, Playa, Rocío, Huerta Oliver,

Carretera de Níjar y finaliza en la Plaza Antonio de Torres-Iglesia.