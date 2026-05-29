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CORTES DE TRÁFICO EN LA PLAZA EMILIO PÉREZ (CIRCULAR)

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mayo 29, 2026 9:25 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en la ciudad desde las 9.30 horas del lunes, 1 de junio, hasta las 15.00 horas del viernes, día 5, debido a la ocupación de un carril de circulación en la Avenida Federico García Lorca, sentido Puerto, a la altura de la Plaza Emilio Pérez (Circular), debido a las obras del Paseo que se están acometiendo en la zona.

Durante el tiempo que duren los trabajos los dos carriles de la citada avenida pasan a uno sólo en el tramo que abarca desde el paso de peatones a la altura de la Plaza Emilio Pérez hasta el paso de peatones próximo a la calle Juan Pérez Pérez (ambos incluidos), por lo que quedarán inhabilitados.

Desde la Policía Local se aconseja a los conductores que se dirijan a la zona este de la Avenida Federico García Lorca (Rambla) que utilicen como vías alternativas la calle Poeta Paco Aquino y la Avenida de la Estación.

De igual forma, se recomienda a los peatones que se dirijan desde Canónigo Molina Alonso hacia el Paseo de Almería y viceversa que utilicen los pasos de cebra de la Avenida Federico García Lorca, a la altura de la calle Marqués de Comillas, y en la calle Reina Regente, a la altura del Parque Nicolás Salmerón.

Desde el Ayuntamiento se reiteran las disculpas por las molestias que puedan generar unas obras que van a suponer una gran transformación del centro de la ciudad al priorizar al peatón sobre los vehículos.

GabinetedePrensa

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