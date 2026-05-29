CORTES DE TRÁFICO EN LA PLAZA EMILIO PÉREZ (CIRCULAR)

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en la ciudad desde las 9.30 horas del lunes, 1 de junio, hasta las 15.00 horas del viernes, día 5, debido a la ocupación de un carril de circulación en la Avenida Federico García Lorca, sentido Puerto, a la altura de la Plaza Emilio Pérez (Circular), debido a las obras del Paseo que se están acometiendo en la zona.

Durante el tiempo que duren los trabajos los dos carriles de la citada avenida pasan a uno sólo en el tramo que abarca desde el paso de peatones a la altura de la Plaza Emilio Pérez hasta el paso de peatones próximo a la calle Juan Pérez Pérez (ambos incluidos), por lo que quedarán inhabilitados.

Desde la Policía Local se aconseja a los conductores que se dirijan a la zona este de la Avenida Federico García Lorca (Rambla) que utilicen como vías alternativas la calle Poeta Paco Aquino y la Avenida de la Estación.

De igual forma, se recomienda a los peatones que se dirijan desde Canónigo Molina Alonso hacia el Paseo de Almería y viceversa que utilicen los pasos de cebra de la Avenida Federico García Lorca, a la altura de la calle Marqués de Comillas, y en la calle Reina Regente, a la altura del Parque Nicolás Salmerón.

Desde el Ayuntamiento se reiteran las disculpas por las molestias que puedan generar unas obras que van a suponer una gran transformación del centro de la ciudad al priorizar al peatón sobre los vehículos.